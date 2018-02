Hilšer bude na podzim kandidovat do Senátu, ozvalo se mu prý více politických stran

PRAHA Neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer bude na podzim kandidovat na senátora. O hlasy voličů se bude ucházet v Praze, zatím se ale nerozhodl, ve kterém ze čtyř pražských senátních obvodů to bude. V současné době ještě jedná s politickými stranami o případné podpoře, řekl. Politické strany zatím teprve kandidáty na senátory oslovují, podporu některých uchazečů o mandát v horní komoře Parlamentu zatím ohlásily KDU-ČSL nebo STAN.

„Ozvali se mi představitelé různých politických stran,“ řekl Hilšer. Podle Hospodářských novin jednal se zástupci ODS a TOP 09, podle serveru iDnes.cz by se měl setkat také s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Hilšer před prvním kolem prezidentských voleb vyhrál ve vnitrostranické anketě Pirátů, z TOP 09 zaznívala spíš podpora Jiřího Drahoše nebo Pavla Fischera a ODS se před prvním kolem na stranu žádného z kandidátů nepřiklonila.



Hilšer podotkl, že v prezidentské volbě dostal poměrně vysokou voličskou podporu, a nechtěl by ji proto „zahodit“. V úvahu podle něj připadalo zapojení do komunální politiky nebo do Senátu. „Celospolečenská témata mi jsou přeci jen bližší,“ řekl lékař, který skončil v prezidentských volbách na pátém místě se ziskem 8,8 procenta hlasů.

Další známou osobností, která se bude ucházet o senátorský mandát, bude bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, kterého podpořili Starostové a nezávislí. Jedním z jeho soupeřů v souboji o křeslo po senátorce Elišce Wagnerové (Zelení) bude brněnský kadeřník Jan Špilar, kterého nominovala KDU-ČSL. Do Senátu bude chtít vstoupit také předseda lidovců Pavel Bělobrádek, který chce kandidovat na Náchodsku.



Strany ale kandidáty pro senátní volby teprve oslovují a jednají o možné spolupráci i s dalšími uskupeními. Například podle lidovců je tak předčasné říkat, jaká bude stranická strategie v celé republice nebo kdo všechno se bude o křesla v horní komoře ucházet. „Jednání probíhají,“ řekla mluvčí strany Petra Hrušová.

Starostové uvedli, že by se nebránili společným nominacím kandidátů s jinými stranami, jako tomu bylo při doplňovacích volbách v lednu na Trutnovsku, kde nakonec zvítězil Jan Sobotka podporovaný STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. „Trutnovský model samozřejmě rádi zopakujeme, pokud někdo z kolegů přijde s kvalitním kandidátem, aby nedocházelo ke tříštění sil,“ řekl mluvčí Starostů Karel Kreml.