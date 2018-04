Hitlera chápu, prohlásil. Teď se Lars von Trier po sedmiletém zákazu vrací do Cannes

CANNES Dánský režisér Lars von Trier se po sedmiletém zákazu letos opět zúčastní filmového festivalu v Cannes. Podle portálu hollywoodreporter.com to dnes oznámili organizátoři přehlídky. Známého kontroverzního filmaře pořadatelé akce označili za nežádoucí osobu v roce 2011 kvůli výrokům týkajícím se Hitlera, jež pronesl na tiskové konferenci.

Dánský režisér Lars von Trier se po sedmiletém zákazu letos opět zúčastní filmového festivalu v Cannes. Podle portálu hollywoodreporter.com to ve čtvrtek oznámili organizátoři přehlídky. Známého kontroverzního filmaře pořadatelé akce označili za nežádoucí osobu v roce 2011 kvůli výrokům týkajícím se Hitlera, jež pronesl na tiskové konferenci.

Možnost, že se tvůrce oceňovaných filmů jako Melancholia, Antikrist nebo Tanec v temnotách do Cannes vrátí, naznačil už v úterý ředitel festivalu Thierry Frémaux. Pořadatelé nyní potvrdili, že součástí programu bude premiéra von Trierova nového filmu The House That Jack Built (Dům, který Jack postavil).

Von Trier před sedmi lety na tiskové konferenci mimo jiné řekl, že Hitler není zrovna „správný typ“, ale že mu hodně rozumí a trochu s ním sympatizuje. Účastníci konference - včetně Kirsten Dunstové, která ten rok v Cannes získala cenu za hlavní ženskou roli ve snímku Melancholia - byli šokováni. Mnozí filmaři ještě týž den žádali von Trierovo vyloučení.

Novinka dánského režiséra The House That Jack Built nevybočuje z šokující svéráznosti von Trierova umění. Film pojednává o vícenásobném vrahovi, který řádil v 70. letech v Americe, a je plný násilí a extrémní brutality. Hlavní roli hraje Matt Dillon, zatímco v úlohách jeho obětí se mezi jinými objeví Uma Thurmanová, Riley Keoughová a dánská herečka Sofie Grabolová.