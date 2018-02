Hitlerovi už zadek nakopal. V novém Kung Fury si zahraje i Michael Fassbender

LOS ANGELES Krátký snímek Kung Fury v roce 2015 dobyl internet. Malý fanouškovský projekt, který skládal poctu osmdesátým létům, si v crowdfundingové kampani zaplatili sami fanoušci. Z úspěchu prvního vznikne druhý díl - tentokrát rovnou celovečerní film obsazený minimálně jednou hollywoodskou hvězdou.

Osamělý policista/mistr bojových umění Kung Fury (David Sanberg) se v roce 1985 musí pokusit zachránit svět. Za pomoci svého přítele, technického guru Hackermana, se vrátí do minulosti, aby se v bojovém klání postavil svému úhlavnímu nepříteli - Adolfu Hitlerovi, kterému nikdo neřekne jinak než Kung Fürher. Jenže ani stroj času nepracuje tak, jak má, a policista na své cestě potká Valkýry, boha Thora a vražedné roboty. Zběsilý mix akce a zábavy, který náměty čerpá z béčkových akčních filmů osmdesátých let, slavil u fanoušků i kritiky ohromný úspěch. Na serveru YouTube má o něco méně než 30 milionů shlédnutí. Byl dokonce vybrán do speciální sekce Directors Forthinght v rámci filmového festivalu v Cannes.



Fanoušci si krátký snímek také zaplatili, když tvůrcům poslali 630 tisíc dolarů, což byl více než trojnásobek požadované částky. Tvůrci si tedy mohli dovolit vynaložit větší finance - například pro dokreslení atmosféry ústřední píseň Kung Fury mohla nazpívat osmdesátková ikona David Hasselhoff.

Web The Hollywood Reporter přišel s informací, že je v přípravě přímé pokračování. Tentokrát pod taktovkou velké produkční společnosti KatzSmith, která má na kontě třeba loňský hit To na motivy románu Stephena Kinga. Ve snímku si také zahraje na Oscara nominovaný herec Michael Fassbender. Vrátí se i David Hasselhoff, ačkoliv není jasné, zda znovu bude zpívat.