Hlášení o opuštěných zvířatech před Vánoci přibývá. Často zbytečně, majitelé se zdržují ve frontách

PRAHA Kolem vánočního stromku se prochází služební páv. Okolím se nese hlasitý štěkot a občas zazní i nějaké to mečení. Vánoce se slaví i v útulcích spadajících pod pražskou městskou policii. V pobočce v Troji, kde mají dočasný domov převážně psi, už poněkolikáté pořádají na Štědrý den a Boží hod vánoční otevřené dny.

„Kapr už se dnes zpátky do rybníka nepouští. Lidi vezmou piškoty a přijedou se podívat, jak jsou u nás zvířata ubytovaná a jak tady žijí. Během roku sem chodí jen exkurze, protože jsou tady zvířata, která potřebují klid, mají dietu a nesmí se stát, že by je někdo krmil něčím jiným. Z veterinárních důvodů to nejde,“ říká Václav Steinbauer, vedoucí útulků ve zmíněné Troji a také Dolních Měcholupech, který obývají především kočičí obyvatelé.



Štědrý den tu bývá štědrý. Pod stromkem se hromadí granule, konzervy, deky i hračky. A nový domov o Vánocích najde také spousta čtyřnohých mazlíčků. V Měcholupech mají každý rok na Štědrý den největší počet výdejů. Lidé navíc začínají být odpovědnější, vrácených zvířat, které pořídili lidé jako nevhodné dárky, je minimálně. V pražských útulcích navíc vždy upozorňují, ať si pro psa nebo kočku přijedou zájemci i s tím, kdo má být podarovaný. „Jsou zvířata, která se vážou na toho, kdo si je odvádí, přilnou k němu. Když přijedete pro psa pro maminku, může vás milovat, ale ji pak bude prohánět po zahradě,“ vysvětluje Steinbauer.

Zatímco na Vánoce se do útulků hrnou dary a přispívají i sponzoři, před svátky doba tak šťastná není. „Smutné období je před Vánoci, kdy lidé uklízí. Stává se, že uklidí i zvířata. Loni bylo takových případů hodně, letos o něco méně. Zbavují se starých psů nebo koček, najednou jim nevoní nebo zjistí, že jim vadí chlupy. Opakuje se to každý rok,“ povzdychne si vedoucí.

Právě o stará zvířata je přitom v útulcích nejmenší zájem. Lidé většinou chtějí štěňata nebo koťata. Nedávno přivezli do útulku čtyři malé čivavy. V den, kdy byly připravené k výdeji, před trojským útulkem lidé nocovali. V devět ráno, kdy se otevírá, stálo před branou na padesát lidí. „Psi byli čtyři. Lidi se servali tak, že jsme museli volat policii. Na staré psy nikdo fronty nestojí,“ vypráví Steinbauer.



Kočky to snášejí hůř

Výjimečně si aspoň pro nějakého starce přijde někdo právě o Vánocích. Loni si prý lidé odvedli devítiletého psa, naučili ho plavat a dnes je z něj miláček rodiny.

Nový domov o Vánocích najde také spousta čtyřnohých mazlíčků.

V trojském útulku je kapacita 200 míst. Naplněný není. Podle Steinbauera je jedním z nejlepších v Evropě v umisťování zvířat. Psi se v 80 procentech dokonce vrátí svým původním majitelům. Kočky už tak šťastné nejsou. Útulky obecně snášejí mnohem hůř než jejich štěkající kolegové (i to je jeden z důvodů, proč dny otevřených dveří pořádají jen v Troji) a k původním majitelům se málokdy vrací. Jejich počet je velmi malý, maximálně do deseti procent. „Lidé si bohužel řeknou, že se zaběhla a vrátí se nebo že už ji přejelo auto. Kolikrát už je přitom čtrnáct dní u nás. Spousta koček je navíc nalezených v domech. Když někdo volá, říkáme lidem, ať ji nechají do večera u sebe a nalepí vzkaz na dveře. Lidé ale kolikrát nejsou ochotní. A nenapíšou ani, že poslali kočku do útulku,“ tvrdí vedoucí.



Když je čip k ničemu

V útulcích navíc často naráží na to, že pes nebo kočka jsou sice očipovaní, ale majitel je nezanesl do registru. V takových případech je čip k ničemu.

Steinbauer dodává, že když zvíře nemá čip, měl by mít alespoň telefonní číslo na obojku. Obzvláště před Vánoci, kdy přibývá hlášení, že je někde opuštěné zvíře. „Je to proto, že lidé chodí nakupovat a jsou velké fronty. Někdo nechá psa uvázaného před obchodem a je skupina lidí, kteří telefonují, už když ho tam vidí déle než patnáct minut. Přitom úplně zbytečně. Méně je někdy více,“ vysvětluje vedoucí útulku.

Jak v Troji, tak v Dolních Měcholupech ale nejsou jen opuštění psi a kočky. Aktuálně tady mají domov také dvě ovce. Jednu z nich vyzvedla hlídka na Karlově mostě poté, co jim ve tři ráno někdo zavolal. Častěji se objevují také prasata, která lidé chovají doma v domnění, že nevyrostou. „Jednou jsme tu měli prase a ukázalo se, že s ním jeden Švýcar jezdí po celé Evropě. Prase uteklo, dali jsme ho k nám do chlívku, v něm se pěkně vyválelo. A pak přijel chlap s bílým autem za tři miliony, otevřel dveře a skoro stokilové prase naskočilo,“ vzpomíná Steinbauer.

Ať zvířata nemají svátky pod psa