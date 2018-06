Hledání kešek v podzemí Motolského potoka? Za deště je to sebevražda, říká ‚kačer‘

PRAHA Útroby Motolského potoka v Praze nejsou nebezpečné, jen se při jejich prozkoumávání musí dodržovat pravidla. V rozhovoru pro server Lidovky.cz to tvrdí Otto Šleger, jeden z dlouholetých hledačů takzvaných kešek, jenž si říká Ottík5. V podzemních prostorách potoka utonula v sobotu během silného přívalového deště při hledání krabičky sedmadvacetiletá žena, další muž se pohřešuje.

Otto Šleger při nálezu kešky v podzemním korytě Motolského potoka v Praze.

Lidovky.cz: Jak podzemní prostory Motolského potoka vypadají?

Byl jsem v podzemí Motolského potoka jednou asi před dvěma lety. Je to kamenné koryto potoka, vysoké asi dva metry, které je zakryto panely. Nad ním je asfalt a koleje, po němž jezdí auta či tramvaje. Není to žádný stísněný prostor. Měřím 190 centimetrů a pohyboval jsem se v něm bez problémů vzpřímeně.

Lidovky.cz: Kudy se do podzemí vstupuje?

Byl jsem tam v době, kdy u vstupu ještě nebyl přepad, který je tam nyní kvůli novému rybníku Kotlářka. Jde o zhruba třímetrovou přepadovou zeď, takže se musí do vchodu slaňovat. Dřív tam byla jen mříž a v ní vrátka, která šla otevřít. Nebyl tam žádný zámek, který by se musel páčit nebo odstřihávat.

Co se stalo? Čtyřčlennou skupinu hledačů takzvaných kešek v sobotu v podzemním tunelu Motolského potoka, který ústí do Vltavy, spláchla prudká přívalová vlna. Dva lidé se zachránili a skončili v nemocnici, ženu našli v sobotu večer policisté utonulou pod Jiráskovým mostem. Po nezvěstném muži od nedělního rána zatím bezvýsledně pátrají pražští policisté a hasiči. VÍCE ZDE:



Lidovky.cz: Jde o jediné vstupní místo?

Ano.

Lidovky.cz: A výstupy?

Výlez z podzemí je na jistém místě na Smíchově, tudíž po necelých pěti kilometrech podzemím.

Lidovky.cz: Větví se podzemí Motolského potoka?

Z boku jsou štoly, které přivádějí dešťovou vodu. Asi šest nebo sedm ramen. Není to ale kanalizace. Nejdete v žádném smradu, nejsou tam lejna. Kromě krys a nedopalků v místě, kde jsou kanály, je potok velmi čistý. Dokonce jsou v něm dvě přepadové nádrže, v nichž jsme viděli ryby, což nás překvapilo.

Co je to geocaching? Geocaching je aktivita na pomezí sportu, turistiky a hry. Spočívá v hledání skrytých schránek nazývaných cache, neboli keše či také kešky, o nichž jsou známy pouze jejich zeměpisné souřadnice. Schránky rozmisťují na různá – především hezká a dobrodružná – místa sami hráči. Obvykle obsahují blok, do nějž se její nálezce zapíše, a různé drobné předměty, které si jednotliví hráči vyměňují. Člověk, jenž se zabývá touto aktivitou se označuje jako geocacher, u nás též geokačer nebo jen kačer. V Česku se první keška objevila v roce 2001. Čeští „kačeři“ mají i svou organizaci, Česká asociace geocachingu byla založena v roce 2012.



Lidovky.cz: Jak toto prostředí ovlivní přívalový déšť?

Rating (hodnocení) dvou keší, které jsou umístěné v podzemí Motolského potoka, je 5/5 (nejvyšší náročnost geocachingu, pozn. red.). Pět hvězdiček obtížnost, pět hvězdiček terén. To znamená, že na keši musíte mít nějakou přípravu, stejně tak jako když jdete do jeskyně. Do podzemí patří zásada, že jdete minimálně ve čtyřech lidech. Dále někdo na povrchu musí vědět, že tam jdete. Máte náhradní zdroj světla kromě čelovky. Jste pořádně oblečení, ideálně přilby na hlavách, reflexní vesty. Osobně mám obě keše odchozené s holinkami, lidi tam ale chodí i v teniskách.

Zároveň se rozhodně 24 hodin před tím kontroluje, jak to vypadá s počasím. Jestliže jsou týden hlášené přívalové deště, tak je sebevražda do tohoto prostoru jít. Je to jako byste šel na červenou do křižovatky a uprostřed ní se zastavil: stane se tragédie a srazí vás auto. Když dodržíte určitá pravidla, který má každý pobyt v určitém prostoru, tak by při geocachingu nemělo dojít k žádnému neštěstí.



Lidovky.cz: Dá se před vodou ve stoce někde schovat, jsou tam taková místa?

Myslím, že ne. Při sobotní tragédii byl navíc problém, že i na místě výstupu, od Andělu na Arbesovo náměstí, bylo na povrchu 25 centimetrů vody. Voda tak tekla kanály dolů. I kdyby se lidé snažili vylézt kanálem nahoru, frčela by na ně voda.

Příklad takzvané „kešky“.

Lidovky.cz: Co kešky (krabičky) v Motolském potoce ukrývají?

Stále se to mění. Obvykle je to plastová krabička, v níž je bloček, do kterého se zapisuje a dává razítko. Případně tam mohou být předměty na výměnu: CWG (Czech Wood Geocoin), což jsou dřevěná kolečka, která putují mezi hráči, kovové mince nebo věci z čokoládových vajíček.

Lidovky.cz: Kde přesně ústí potok do Vltavy?

U Palackého mostu. Když se jede z Palackého náměstí na Smíchov, po pravé straně je vidět takový mostní pilíř, jeden oblouk. Z něho potok ústí do řeky.

Lidovky.cz: Jde o otevřené místo?

Je sice otevřený, ale z téhle strany se do podzemí nedá dostat, protože Motolský potok není úplně průchozí. Tak sto metrů před ústím do Vltavy je totiž hladina ve výšce stropu.

Lidovky.cz: Jsou u vstupu umístěny varovné cedule, že by lidé do podzemní neměli vstupovat, případně jak by se měli chovat?

Nic takového jsem neviděl. Jsme ale dospělí lidé. Každý by měl zvážit, na co má a jestli mu to za to stojí.

Lidovky.cz: Jde o populární místo? Navštěvuje jej hodně hráčů?

Jaká je návštěvnost se říct nedá. Bloky se průběžně mění, keš se musí udržovat. Jeden měsíc tam může být padesát lidí, jiný ani noha. Určitě se tam nechodí v zimě, kdy hrozí sníh nebo voda. A jindy si lidi musejí ověřovat počasí. Platí ale, že když jdete na keš, která má takto vysoký rating, je to výzva, něco tajuplného, co láká.

Lidovky.cz: Existují podobná místa, která ukrývají kešky?

Jsou, nejen u nás, ale i v zahraničí. Nerad bych lákal laickou veřejnost, ale mohu říct, že jsem byl třeba v podzemí v Drážďanech, Hamburku nebo v Mohuči.