Hledání zubaře se stalo peklem

LÁZNĚ BĚLOHRAD (Královéhradecký kraj) V našem téměř čtyřtisícovém městě řadu let pracovali vždy dva zubaři. V roce 2015 jedna zubařka zemřela a druhá odešla brzy poté do důchodu. Nastala složitá situace, protože jsme se snažili získat nové zubaře prostřednictvím inzerátů i osobních kontaktů, ale vše bylo marné.

Město přitom nabízelo novým stomatologům přidělení bytu v obecním zájmu a výhodný pronájem obou ordinací. Až zhruba po roce k nám nastoupil mladý pár zubařů z Ukrajiny.

Občané města, kteří nemohli v okolí sehnat zubaře a museli dojíždět za novými desítky kilometrů daleko nebo svého zubaře vůbec neměli, byli nadšeni. Mnoho z nich mě zastavovalo a pochvalovalo si odbornou péči obou zubařů i jejich znalost češtiny. První problém nastal v létě 2017, kdy jsem jim musel pomáhat na ministerstvu zdravotnictví s prodloužením pracovního povolení. Vážnější potíž přišla vloni na podzim, kdy ani jeden z nich (stejně jako většina dalších ukrajinských zubařů) nesložil aprobační zkoušku a museli přestat ordinovat.

Kam jsem přišel, tam se mě lidé ptali, co mají dělat. Obrátil jsem se na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, jak máme situace řešit. Dostal jsem skvělou radu, ať město vypíše výběrové řízení na nového zubaře. Současně jsem ale obdržel informaci, že právě skončilo výběrové řízení vypsané Královéhradeckým krajem pro náš okres, do něhož se nikdo nepřihlásil. Zdravotní pojišťovny dávaly občanům města kontakt na volné zubaře v 70 km vzdáleném Liberci. Občané sepsali petici, že chtějí zachovat stomatologickou péči v našem městě, na kterou reagoval předseda České stomatologické komory Roman Šmucler, že město si má pořídit mikrobus a vozit občany k zubařům do 12 km vzdálené Nové Paky, kde je jich nadbytek. Já jsem ale zjistil, že ani jeden zubař v Nové Pace nové klienty nepřijímá…

V polovině února jsem se dočetl na stránkách ministerstva zdravotnictví, že starostové a občané z lokalit, kde je problém se stomatologickou péčí, se mohou obracet na speciálně zřízenou mailovou adresu dent@mzcr.cz. 21. února jsem na ni napsal a popsal náš problém, za měsíc jsem dostal odpověď, že se mou připomínkou budou zabývat a od té doby nic.

Nastal 4. duben, den, kdy „naši“ zubaři skládali opravnou aprobační zkoušku. Mezitím jsem je zval na různé kulturní a společenské akce ve městě, ale jejich odpověď byla, že se musí učit, že chtějí u zkoušky uspět. A skutečně Stanislav Ponomarenko aprobační zkoušku složil! Ten den jako jediný. Nyní čeká na potvrzení od ministerstva zdravotnictví a všichni ve městě se těšíme, že ve druhé polovině května začne ordinovat. Co bude s jeho kolegyní a jejími pacienty, však zatím nevíme.