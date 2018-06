Hnutí Slušní lidé nedodalo výroční zprávy, hrozí mu i pozastavení

BRNO Brněnské radikálně pravicové hnutí Slušní lidé nedodalo výroční zprávu o financování za rok 2017 Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Na dotaz to řekl člen vedení úřadu Tomáš Hudeček.

Hnutí hrozí až dvoumilionová pokuta. Protože neodevzdalo ani výroční zprávu za rok 2016, hrozí mu i pozastavení činnosti nebo rozpuštění. Vláda už dostala podnět, aby návrh na pozastavení podala Nejvyššímu správnímu soudu, řekla Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Vláda o tom zatím nerozhodla. Nepředložení zprávy nebude mít vliv na kandidaturu hnutí v podzimních volbách.



Povinnost odevzdat zprávu za loňský rok měly strany do dubna. Hnutí Slušní lidé počátkem minulého týdne napsalo, že zprávu o financování úřadu poslalo. Podle Hudečka ji ale úřad neobdržel ani počátkem tohoto týdne, přestože k tomu hnutí vyzval. Podle Hudečka bude následovat správní řízení s možnou pokutou, v případě nedodání zprávy lze podat podnět k pozastavení činnosti. Rozhodovala by o něm vláda, která podává návrh soudu.

Podle Pěknicové nelze činnost Slušných lidí zatím pozastavit

Podle Pěknicové přistoupí Nejvyšší správní soud k pozastavení činnosti v případě neplnění povinností týkajících se výroční zprávy pouze při opakovaném porušení povinnosti, to znamená pokud nebyla alespoň dva roky po sobě předložena vůbec nebo v plnosti stanovené zákonem. Vláda zatím u Slušných lidí nerozhodla o podnětu na pozastavení činnosti za nedodanou zprávu za rok 2016 s ohledem na to, že se konaly volby parlamentní a poté prezidentské, na podzim jsou v plánu komunální a senátní. „Nelze pozastavit činnost strany a hnutí nebo je rozpustit v době ode dne vyhlášení celostátních voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, Evropského parlamentu, zastupitelstev měst a obcí a zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků nebo volby prezidenta republiky do desátého dne po posledním dni těchto voleb,“ uvedla Pěknicová.



Podle ní se bude vláda zabývat návrhy na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a hnutí až po podzimních komunálních a senátních volbách. „Případné nepředložení finanční zprávy politického hnutí Slušní lidé i za rok 2017 by nemělo mít dopad na jeho kandidaturu,“ dodala Pěknicová.

Pokud by hnutí získalo mandáty ve volbách, jeho členům by zůstaly. Jestli však Slušní lidé nepošlou výroční zprávy dva roky po sobě, hrozí jim rozpuštění a dohledový úřad jim může dát až dvoumilionovou pokutu.

V hnutí se sdružují lidé z oblasti bojových sportů kolem trojnásobného mistra ČR v kickboxu Zdeňka Pernici. Členové na sebe nedávno upozornili, když vstupem na jeviště přerušili kontroverzní divadelní hru v Brně.