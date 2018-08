Hokejového mistra ligy zmlátili tak, že neslyší na jedno ucho. Násilníkovi hrozí 10 let ve vězení

PRAHA Chtěl upozornit skupinku mladíků, kteří v pozdních večerních hodinách příliš hlučeli. Dvojnásobnému hokejovému mistru extraligy Marku Melenovskému se ale místo pochopení dostalo rány pěstí do obličeje. Se zlomeným nosem a prasklou lebkou skončil v jihlavské nemocnici a ani po dvou měsících od útoku neslyší na pravé ucho. Policie již jednoho z násilníků obvinila.

„V současné době je zahájeno trestní stíhání devatenáctiletého muže, který byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ řekla serveru Lidovky.cz jihlavská policejní mluvčí Jana Kroutilová. Obviněný muž byl podle ní vzat do vazby. Za útok na již bývalého hokejistu mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.



Čtyřčlenná skupina mladíků napadla Melenovského na jihlavském Masarykově náměstí v noci 4. června. Jednačtyřicetiletý rodák z Pelhřimova, kde momentálně trénuje, tou dobou místem procházel se svým známým, když si všiml hlučící mládeže. Okřikl ji tak, aby se uklidnili a chovali slušně, načež jí pohrozil, že v opačném případ zavolá policii.

Někdejší útočník Jihlavy Marek Melenovský.

„Oni mě obestoupili, proběhla slovní konverzace. Najednou mi jeden z nich napálil tak, že mi zlomil nos. Okamžitě jsem šel k zemi a rozmlátil jsem si hlavu o chodník,“ vylíčila legenda hokejové Dukly Jihlava pro Lidovky.cz. Celý incident zachytil městský kamerový systém.

Omluva? Žádná

V nemocnici, kde Melenovský po napadení strávil několik dní, zjistili lékaři, že hokejista má prasklou lebku a skalní kost, tedy kost chránící střední a vnitřní ucho. „Jsem ve stavu, že kdybych si vás dal na pravé ucho, nepopovídáme si,“ řekl někdejší střední útočník po telefonu. „Na pravé ucho zatím vůbec neslyším. A protože v uchu je rovnovážné ústrojí, rovnováha také není úplně ideální,“ přiblížil následky události po více než dvou měsících.

Podle svých slov ale zášť vůči násilníkům nepociťuje. Jejich počínání přisuzuje mladické nerozvážnosti. „Čekal jsem ale, že přijde aspoň omluva. Jenže dosud mě nikdo nekontaktoval. Tato mentalita jim to nejspíš nedovoluje, nemají to zažité,“ uvedl Melenovský na adresu mladíků, které už dříve ve vyjádření pro iDnes.cz identifikoval jako „čtyři občany tmavé pleti“.

„Chyby se dějí, ale pokud se opakují, musí za ně dotyční nést následky. Co jsem slyšel, nebyl to jejich první incident. Když se lidé neponaučí, měli by dost co nejvyšší tresty,“ dodal bývalý hokejový reprezentant. Jestli bude požadovat odškodnění, zatím netuší. Záležitost řeší se svým právníkem.



Většinu své hráčské kariéry strávil Melenovský v české nejvyšší soutěži. Nejčastěji oblékal dres Jihlavy, Karlových Varů a Zlína. S posledními dvěma zmiňovanými týmy získal mistrovské tituly (2009, respektive 2014).

V roce 1995 jej jako 171. v pořadí draftovalo kanadské Toronto Maple Leafs. Do NHL ale nikdy nepronikl. Po pár zápasech v nižší severoamerické soutěži AHL se vrátil zpět do Česka. V extralize odehrál přes tisíc utkání. Čtyři starty si připsal i za národní tým. Kariéru ukončil po sezóně v roce 2016, kdy zároveň začal s trénováním mládeže v Jihlavě. Do letošního ročníku vstoupil jako kouč pelhřimovských Ledních Medvědů.