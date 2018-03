Holky tvořilky nám chystají pravou velikonoční atmosféru

VYSOKÁ NAD LABEM (Královéhradecký kraj) Již jedenáctým rokem probíhá tradičně na Květnou neděli u nás v obci událost nazvaná Velikonoční tvoření. Akce, která původně vznikla spontánně jako setkání několik přátel s dětmi, nabrala časem téměř profesionální podobu a zaznamenala velký zájem veřejnosti.

Skupinka nadšenkyň nazvaná Holky tvořilky (poznáte je podle slušivých zástěrek s tímto nápisem) každoročně připravuje pro své známé, kamarády a sousedy pravou velikonoční atmosféru.

Původně to byla opravdu komorní akce, postupně se ale začala nabalovat veřejnost. Proto před několika lety došlo k přesunu, protože původní zasedací místnost u obecního úřadu nezvládala zájem. Nyní tvoření probíhá u fotbalového hřiště, ve společenské místnosti a na venkovní terase.

Dámy tvoří uvnitř. Nejdříve si zvolí aktuální téma a rozdělí si úkoly. Jedna zdobí vajíčka klasickou metodou, další zhotovují aranže, jiné dělají květinové ozdoby a dekorace. A samozřejmě to předvádějí ostatním a společně připravují velikonoční výzdobu, kterou si pak návštěvníci odnášejí domů. Děti se nejvíce těší na zdobení perníčků cukrovou polevou, to nesmí chybět. A co je důležité – v klubovně funguje hospůdka, takže tu voní svařené víno či jiné dobroty.

Venku mají stan muži. Bývá zima, takže tu voní většinou grog. Na stolech jsou hromádky nařezaných proutků a pletou se pomlázky. Z osmi proutků, z deseti, s ozdobným košíkem i bez něj. Také děti si připraví proutky a pod dohledem některého z přítomných mužů pletou symbol Velikonoc. Většinou je potřeba odborný dohled, proutky jsou neposlušné, jakmile jeden vyklouzne, těžko se dohledává místo, kde má být správně zapleten. A pokud jsou proutky „v míze“, otloukají se píšťalky. To děti znají většinou jen z televize a jsou zcela nadšené tím, že vlastnoručně vyrobená píšťalka skutečně funguje.

Ve Vysoké nad Labem tvoříme dvakrát ročně, na Vánoce a na Velikonoce. Vše připravují Holky tvořilky ve svém volném čase, bez nároků na odměnu. Vstupné se nevybírá, jedná se o zcela nekomerční akci, pro známé a sousedy. Bereme to jako možnost zpomalit v hektickém životním tempu, vzájemně se potkat, popovídat, zažít hezké odpoledne a připomenout si tradiční zvyky.