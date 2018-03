Hollywoodem poteče krev. V Tarantinově novince si zahrají DiCaprio i Pitt

LOS ANGELES V novém snímku režiséra Quentina Tarantina nazvaném Once Upon a Time in Hollywood (Kdysi dávno v Hollywoodu), který vypráví o hlavním městě filmového průmyslu v dobách hipíků a ve stínu řádění vraha Charlese Mansona, si hlavní role zahrají hvězdy Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. Oznámilo to filmové studio Sony Pictures, které za filmem stojí, napsala agentura Reuters.

DiCaprio se ujme postavy Ricka Daltona, dohasínající hvězdy westernového seriálu, jeho kaskadérského dvojníka Cliffa Bootha pak bude hrát Pitt. „Oba se neúspěšně snaží prosadit v Hollywoodu, který již nepoznávají. Ale Rick má velmi slavnou sousedku... Sharon Tateovou,“ uvedlo studio Sony Pictures v prohlášení.

Tateová, tehdy manželka režiséra Romana Polanského, je jednou z obětí Mansona a jeho následovníků. Skupina během dvou dní v srpnu 1969 povraždila v Los Angeles sedm lidí, Tateové tehdy bylo 26 let a byla v osmém měsíci těhotenství. Manson byl odsouzen k doživotí a loni v listopadu ve věku 83 let zemřel.

Film půjde do kin příští rok 9. srpna, tedy u příležitosti 50. výročí smrti Tateové. Tarantino sdělil, že na scénáři pracoval pět let.