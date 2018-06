Léto na Horácku bude nabité energií

KONĚŠÍN (Kraj Vysočina) Obyvatelům České republiky se daří a rádi dovolené tráví aktivním cestováním po krásách naší země. Památky i úchvatná příroda navíc lákají stále více zahraničních turistů.

Výsledkem je rostoucí počet návštěvníků i našeho regionu – v loňském roce stoupl počet hostů v Kraji Vysočina o devět procent, ze zahraničí přijel každý osmý návštěvník. Nárůst turismu samozřejmě vítáme, zároveň ale je to i závazek a práce navíc. Chceme, aby se nám samotným i našim návštěvníkům u nás líbilo, aby se k nám vraceli. Nároky cestovatelů však rostou – v ostré konkurenci je potřeba jim vždy nabídnout něco navíc. I proto jsme letos připravili pro návštěvníky a bohatý letní program, který na sebe navazuje ve všech 33 členských obcích mikroregionu Horácko (mikroregion zahrnující části krajů Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský a Olomoucký).

Klíčová je z našeho pohledu i spolupráce s okolím, tak aby z návštěv turistů těžila mnohem větší oblast. Byť naše akce mají sloužit především místním obyvatelům a návštěvníkům našich obcí, zařazujeme je do kalendáře akcí celého regionu a naopak stejně i my těžíme z aktivit ostatních. Máme velkou výhodu díky sousedství jednoho z technických „divů“ České republiky – Jaderné elektrárny Dukovany. Ta přiláká ročně přes 30 tisíc návštěvníků a část z nich přirozeně v regionu zdrží a pošle do dalších měst a obcí. A naopak - pro nás je tento klíčový český energetický zdroj možným doplňkovým turistickým cílem pro naše návštěvy a občany.

Proto vítáme každou novinku, s níž informační centrum elektrárny přijde. Letos spouští letní sezónu hned s 10 novými modely věnovanými výrobě energie a přirozené radiaci, která nás obklopuje. Asi nejzajímavějším lákadlem je největší mlžná komora ve střední Evropě, která návštěvníkům zobrazí běžně neviditelnou dráhu elektricky nabitých částic.

Oblast turistického ruchu se razantně mění, lidé jsou aktivnější, už zdaleka ne všichni chtějí trávit několik dnů na jednom místě a my musíme tento trend ne jen následovat, ale být v jeho čele. Podmínkou pro to je maximální spolupráce s našimi sousedy, ať už jsou to obce a města, nebo energetické zařízení.