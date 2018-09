Hořící bible a zavřené kostely. Čína pokračuje v boji proti protestanství

PEKING/PRAHA Čínská vláda opět zvýšila nátlak na křesťanské kongregace v Pekingu a přilehlých provinciích. Podle pastorů a organizací monitorujících náboženské obce v Číně ničili zaměstnanci vlády kříže, pálili bible, zároveň zavírali kostely i nutili místní obyvatele podepisovat dokumenty, kterými se zříkali víry.

„Mezinárodní komunita by měla být značně pobouřená a zvonit na poplach kvůli tomuto očividnému porušení náboženské svobody,“ uvedl pro agenturu AP Bob Fu, zakladatel a předseda organizace China Aid. Právě tato organizace zaznamenala během minulého víkendu uzavírání kostelů v provincii Che-nan. Dochází prý ke „značné eskalaci“ boje proti náboženství.



Zprávy o zásazích vlády na církevních pozemcích potvrdili v průběhu minulého týdne i pastoři z města Nan-jang, podle nichž proběhly zátahy na různá zařízení již minulou středu.

Jeden z kněží, který si nepřál být jmenován z obav ze stíhání, uvedl, že jen co otevřel dveře do kostela, nahrnuli se dovnitř neznámí lidé a okamžitě odnesli náboženské symboly a bible. Následně je na volných prostranstvích zapálili. Úředníci následně přešli k věřícím a nutili je podepsat dokumenty, jimiž se zřeknou náboženské víry.

#China CCP starts burning the Bible and crosses in Henan. Last time burning Bibles campaign happened in late 1960s by dictator Chairman Mao’s wife Jiang Qing in Shanghai. She was arrested in 1976 but Christians grew to millions. Will Never be successful河南文革重现,烧圣经十字架 pic.twitter.com/T5esv16NXI