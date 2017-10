Čína chce nahradit USA. Kdo bude patřit mezi nejmocnější muže na světě?

PRAHA Komunistická strana Číny chce probíhajícím sjezdem, který skončí v neděli, zamířit do nové éry, v níž poroste její globální význam na úkor USA. O co se na sjezdu hraje? Podle sinologů bude nejzajímavější částí boj o křesla v sedmičlenné stálé komisi politbyra KSČ, která skutečně rozhoduje o straně. Do vedení se může dostat i Čchen Min-er, který je možným nástupcem Si Ťin-pchinga.

Podle sinologa Martina Hály se komunistická strana snaží navenek vzbudit dojem, že skončila éra reforem spojených s faktickým vůdcem Čínské lidové republiky od konce 70. let až do počátku 90. let Teng Siao-pchingem a začíná nová éra, které bude dominovat staronový prezident Si Ťin-pching.

Nové období vymezuje to, čemu Číňané říkají strategické příležitosti. Charakteristické pro tuto periodu má být prudký růst Číny a ústup USA z role globálního lídra, což podle Hály umožní Číně prosazovat své zájmy na mezinárodní scéně.

Během sjezdu dojde nejen k obměně pětadvacetičlenného politbyra Komunistické strany Číny, ale především jmenování nových členů takzvaného stálého výboru politbyra. Jde o sedmičlenný sbor nejzkušenějších a nejvěrnějších členů KSČ, kteří mají důvěru prezidenta Si Ťin-pchinga.

Právě členové stálého výboru politbyra koncentrují rukou největší moc v zemi. Výbor vždy působí navenek jednotně, a to i v případech, ve kterých by mohla panovat mezi jednotlivými členy neshoda.

Do konce sjezdu se země seznámí s pravděpodobně pěti novými členy sedmičlenného výboru.

Nový nástupce prezidenta

„Nejzajímavějším jménem, které by se mělo ve stálém výboru objevit, je Čchen Min-er. Je to chráněnec Si Ťin-pchinga a pravděpodobně o něm uvažuje jako o svém nástupci,“ řekl Hála.

Čchen Min-er, nynější šéf komunistické strany v jednom z nejvýznamnějších čínských měst Čchung-čchingu, je zatím pouze členem ústředního výboru. Není ani členem politbyra, což by znamenalo, že by musel přeskočit dva stupně, aby se stal jedním z nejmocnějších lidí v Číně. Podle Hály by nebyl takový krok bezprecedentní a jasně by ukázal, zda se Čchen Min-er stane nástupcem současného prezidenta.

„Čchen Min-er je zároveň velmi zajímavá osoba,“ vysvětluje situaci sinolog. „Min-er byl na pozici stranického tajemníka v Čchung-čchingu, což je centrálně spravované město, a nahradil tam Sun Čeng-cchaje, který byl považován za možného nástupce Si Ťin-pchinga a zárověň byl členem stálého výboru politbyra. Na konci července byl však odstraněn v rámci protikorupčních čistek a jeho pozici teď možná přebere mladý Čchen Min-er.“

Čínský prezident Si Ťin-pching se uklání před přednesem svého projevu během úvodu.

Co však přinese závěr sjezdu a kdo nakonec usedne v sedmičlenném výboru, zatím jasné není. Dokonce ani není jisté, že se bude obměňovat všech pět pozic.

„Mělo by se tak stát na základě pravidel o rotaci v určitém věku, konkrétně v 67 letech. Pět lidí by mělo odstoupit,“ vysvětluje Hála.

Jeden ze členů, Wang Čchi-šan, který působil jako tajemník ústředního výboru pro disciplinární kontrolu KSČ, sice dovršil věku, který ho k odstoupení nutí, ale je velmi blízkým spolupracovníkem prezidenta Si Ťin-pchinga.



„Jedna za spekulací je, že by se Si Ťin-pching mohl pokusit Wang Čchi-šana ve výboru i přes věkový limit udržet,“ uvedl Hála. „Nakolik je tento krok pravděpodobný, je složité říct, ale objevují se takové spekulace. Podle mě spíše dostane Wang Čchi-šan jinou funkci, na kterou se taková pravidla nevztahují.“

Podle dostupných informací, které zveřejnil čínský miliardář a bývalý rozvědčík Kuo Wen-kuej na Twitteru, byl měl opravdu Wang Čchi-šan odstoupit. Na jeho a další místa by měli přijít mladší členové, kteří pochází z tzv. Šesté generace členů KSČ narozených po roce 1960.

Sjezd se koná vždy za zavřenými dveřmi a jeho program není veřejně znám. Klíčovým úkolem pro téměř 2300 delegátů bude zvolit nový ústřední výbor strany, který má asi 205 plnohodnotných členů. Ten pak jmenuje nejužší vedení - 25členné politické byro a sedmičlenný stálý výbor politbyra. Sjezd začal ceremoniálem ve středu v 09:00 místního času (03:00 SELČ).