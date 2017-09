Hra o trůny nebo Hra o svatbu? ‚Jon Sníh‘ se v reálném životě zasnoubil s ‚Ygritte‘

LONDÝN/PRAHA Herci Kit Harington a Rose Leslieová se zasnoubili. K oznámení došlo stylově v deníku The Times of London. V populárním seriálu Hra o trůny také představovali pár. Svůj vztah se snažili před veřejností tajit čtyři roky.

„Je oznámeno zasnoubení mezi Kitem, madším synem Davida a Debory Haringtonových z Worchestershiru, a Rose, prostřední dcerou Sebastiana a Candy Leslieových z Aberdeenshiru.“ Takto znělo oznámení, které je téměř identické jako rodové vyvolávání ze seriálu Hra o trůny, který oba herce proslavil.

Congrats to Kit Harington and Rose Leslie on getting engaged!  pic.twitter.com/peyAJ4vpX2 — King Jon Snow (@LordSnow) 26. září 2017

Jon Sníh (Kit Harington) byl členem Noční hlídky, která měla za úkol chránit Západozemí před nájezdy Divokých, barbarských lidí, kteří žili daleko na severu. Právě mezi ně patřila zrzavá Ygritte (Rose Leslie). V seriálu se do sebe oba zamilují a Jon kvůli Ygritte poruší svou přísahu, že v životě neulehne se ženou. V seriálu ale nakonec není vztahu přáno, když si Jon uvědomí, komu náleží jeho věrnost a přidá se zpět k obráncům z řad Noční hlídky. Při následném útoku na Černý hrad, hlavní sídlo Noční hlídky, je Ygritte zabita.

Herci spolu byli poprvé spatřeni na veřejnosti v roce 2012. Jako součást jednoho z nejsledovanějších seriálu všech dob byli pod drobnohledem médií. Těm netrvalo dlouho zjistit, že seriálový vztah přerostl i v ten skutečný.

V roce 2014 ale Kit Harington ve velkém rozhovoru pro deník The Evening Standard vše popřel. Prý šlo celou dobu jen o kamarádství. Zájem médií utichl. V roce 2015 nazpíval s kapelou Coldplay Kit ve vtipném skeči parodii na písničku Wild Thing od kapely The Troggs. V songu nazvaném Wildling se naoko vyznává z lásky k Ygritte. Málokdo tehdy tušil, že to vlastně myslí vážně. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil až v roce 2016, kdy se spolu Kit a Rose ukázali na předávání cen Oliver Awards v Londýně.



Teď konečně došlo až na zasnoubení. Kit Harington, narozdíl od Johna Sněha, alespoň něco ví.