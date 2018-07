Hrdinové se vzduchem na zádech. Kdo všechno zachraňoval mladé fotbalisty z thajské jeskyně

PRAHA Stali se hrdiny příběhu, který k sobě připoutal celý svět a v jednu chvíli mohli při snaze zachránit cizí životy o ten vlastní přijít. Řeč je pochopitelně o členech potápěčského týmu, který postupně ze zatopené thajské jeskyně vytáhl celý juniorský fotbalový tým i s trenérem. Kdo jsou muži, jejichž hrdinství zaujalo celosvětovou veřejnost?

Je druhého července a téměř deset dní již sedí v zatopené thajské jeskyni ve tmě dvanáct chlapců mezi jedenáctým a šestnáctým rokem a jejich trenér. Z vody, která skupinu v podzemí uvěznila, začínají pomalu prosvítat paprsky světla z baterek potápěčů. Následně prolomí zespodu vodní hladinu hlavy dvou potápěčů. Naději a snad i euforii, která se najednou rozproudila žilami uvězněného týmu, si dovedeme představit jen těžko.



Dva muži, kteří se v tu chvíli radují, že objevili ztracený fotbalový tým Divočáků, jsou bývalý hasič Richard Stanton a IT konzultant John Volanthen, kteří už se podobných akcí zúčastnili třeba ve Francii, Norsku a Mexiku. Oba dva jsou součástí velšského týmu, který se věnuje speciálním záchranných operacím. Takových týmů je v Británii jen patnáct.

