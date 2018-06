Hrdinové socialistické práce budou mít v Rusku sociální výhody. Prvním nositelem titulu byl Stalin

MOSKVA Dolní komora ruského parlamentu pravděpodobně schválí zákon, který poskytne sociální výhody osobám s titulem hrdina socialistické práce. Podle agentury TASS návrh podpořil šéf Státní dumy Vjačeslav Volodin. Titul se používal v sovětské éře od roku 1938 a rozšířil se i do ostatních zemí sovětského bloku včetně Československa. Prvním jeho nositelem byl diktátor Josif Stalin.

Podle Volodina by nositelé titulu měli být osvobozeni od komunálních poplatků, což státní pokladnu zatíží částkou přes 1,5 milionu rublů ročně (asi půl milionu korun). Návrh podpořil i ministr financí Anton Siluanov. Nový výdaj by měl být zařazen do návrhu státního rozpočtu pro příští rok.



Vyznamenání v Sovětském svazu dostalo přes 20 tisíc lidí, někteří dokonce třikrát. Režim podle dobových regulí oceňoval jejich „zásluhy v oblasti hospodářské a sociálně kulturní výstavby, pracovní hrdinství a podíl na růstu síly a slávy SSSR“. Titul byl zrušen v roce 1991.