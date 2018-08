‚Hrdinsky zachránili další životy.‘ Čeští vojáci v Afghánistánu nepochybili

PRAHA Čeští vojáci při hlídce v Afghánistánu podle zástupce náčelníka generálního štábu Jiřího Vernera nepochybili. Po návratu z Afghánistánu řekl, že svým hrdinským přístupem zachránili další životy. Útok podle něj mohl mít mnohem fatálnější následky. Do operační činnosti, tedy k hlídkování v okolí základny Bagrám, se čeští vojáci podle něj vrátí v řádu hodin, nejpozději do pátku.

Vyšetřování incidentu podle Vernera spěje k rychlým závěrům. „Již dnes víme, že naši vojáci v žádném případě nepochybili, naopak svým hrdinským přístupem v dané situaci zachránili další životy, takže mohlo to být ještě mnohem fatálnější,“ řekl Verner. Dodal, že tři čeští vojáci „padli proto, aby další mohli žít“. Incident blíže nechtěl komentovat, jeho popis v médiích je ale podle něj přibližně podobný. Podle médií šel v čele hlídky v úzké uličce afghánský voják, za ním tři čeští a dva američtí vojáci. Útočník vykročil ze stínu nedaleko od nich.



O dalším nasazení vojáků chce Verner rozhodnout, jakmile bude mít k dispozici další podklady. „Nezáleží to jenom na české straně, jestli budeme plnit operační úkol, jsme tam v podřízenosti amerického úkolového uskupení,“ poznamenal. Očekává, že nejpozději do pátku vojáci opět na hlídky budou moct vyrazit. Náladu v české jednotce na Bagrámu popsal jako odpovídající dané situaci. Myslí si, že velitel i ostatní příslušníci situaci zvládají velice dobře.



Rozloučení a naložení rakví označil za velice emocionální. Přítomen byl i vrchní velitel amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu armádní generál John Nicholson i další generálové a velitelé. „Myslím si, že to naši vojáci velice dobře vnímali a cítili a dodává jim to sil do dalšího. Nepředpokládám, že bychom někoho stahovali. Předpokládám naopak, že všichni vojáci tuto situaci zvládnou a budou pokračovat dál v plnění operačního úkolu,“ dodal Verner.



