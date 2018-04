Hromadné neštěstí v Praze? Jako skladiště mrtvol poslouží i led hokejového stadionu

PRAHA Obvykle v něm zápolí hokejisté nebo bruslí školáci a senioři. V případě potřeby se ale pražský zimní stadion Hvězda může proměnit v improvizovanou márnici pro stovky mrtvých těl. Hlavní město s tamní ledovou plochou počítá ve svém havarijním plánu při hromadném neštěstí s vysokým počtem obětí.

30. října 1975. V zahrádkářské kolonii v Praze-Suchdole se po nezvládnutém přistávacím manévru zřítilo jugoslávské dopravní letadlo. Jednu z nejtragičtějších událostí v dějinách hlavního města tehdy nepřežilo podle některých zdrojů až 79 lidí.



Podobné nešťastné situace se Praze v novodobé historii naštěstí vyhýbají. Kdyby na ně ale přeci jen došlo, město s nimi počítá ve svém havarijním plánu. A to dokonce v takové šíři, že ví, jak by případně nakládalo s vyšším množstvím mrtvých těl. Podle zjištění serveru Lidovky.cz je jednou ze záložních variant, že by je umístila do hokejové arény v Praze 6.

„V případě události s vysokým počtem obětí, kdy by nepostačovala kapacita ústavů soudního lékařství, se počítá i s využitím ledové plochy HC Hvězda Praha,“ potvrdil serveru Lidovky.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.



K něčemu takovému podle jeho slov může dojít ve chvíli, kdy by si tragédie vyžádala více než sto obětí. Jako nejpravděpodobnější scénář této situace se v české metropoli jeví právě dopravní havárie nebo útok ve stanici metra.

Hasiči: Jde o citlivé informace

Zimní stadion Hvězda se nachází v ulici Na Rozdílu v městské čtvrti Vokovice. Z jedné strany je obklopený vilami, z té druhé panelovými domy. Pravidelně jej využívá především stejnojmenný hokejový klub, jenž arénu spravuje. Ledová plocha ale zároveň slouží veřejnosti, bruslí na ní školáci i senioři. O tom, že by v případě potřeby mohla mít jiný účel, nemají zástupci klubu podle generálního manažera Michaela Grimma ani tušení.



Zimní stadion Hvězda z jedné části obklopován vilami, z té druhé panelovými domy.

Havarijní plán hlavního města, jenž popisuje řešení mimořádných událostí, je plně v režii pražských hasičů. Ti ale možnost, že by se stadion Hvězda proměnil ve skladiště těl, nechtějí ze strategických důvodů komentovat.



„Jedná se o citlivé informace, které bychom nechtěli takto otevřeně prezentovat v médiích,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení Štefan Molnár. „Informace jsou vnitřního charakteru a sdílíme je pouze v rámci všech složek IZS,“ dodal vzápětí s tím, že veřejnost by hasiči informovali až v případě, kdy by podobná situace nastala.

Proč se tak v havarijním plánu počítá zrovna s ledovou plochou na Hvězdě lze jen odvozovat. Nicméně se jedná o místo s rozlehlými chlazenými prostory, které jsou pro uchování těl nezbytné. V jeho blízkosti se navíc vyskytuje Vojenská ústřední nemocnice.

Zimní stadion Hvězda se nachází v Praze 6 nedaleko městské čtvrti Dejvice.

Stejně tak není zřejmé, jak by se daná skutečnost a s ní spojená opatření dotkla okolního obyvatelstva a zdali jsou pro účely tohoto typu vyčleněny i jiné objekty v Praze.



Pokud by se jednalo o událost, která by si vyžádala více než tisíc lidských životů, její řešení by přešlo pod velení armády. Ta by v takovém případě mohla vybudovat i polní kontejnerovou márnici.