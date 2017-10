Hrozí, že USA ztratí vojenského partnera? Saudský král uzavíral dohody v Rusku

MOSKVA Vůbec poprvé přiletěl král Saúdské Arábie do Moskvy na oficiální návštěvu. Úhlavní vojenský spojenec USA tam jednal s úhlavním soupeřem Ameriky. Saudské království s Moskvou uzavřelo řadu investičních dohod v hodnotě několika miliard dolarů, které by měly pomoci ruské ekonomice.

„Je to událost zvláštního významu,“ prohlásil včera ruský prezident Vladimir Putin a připomněl, že to byl Sovětský svaz, kdo první na světě uznal v roce 1926 Saúdskou Arábii založenou otcem současného krále Salmána bin Abd al-Azíze. Monarcha s prezidentem měli jednat hlavně o ropě neboli o jejích cenách a způsobu, jak je udržet v potřebné výši.

Vedle toho se ale mluvilo o zbraních, vlivu, válce a koalicích. Saúdská Arábie se například s Ruskem dohodla, že od něj koupí raketové systémy S-400 „Triumf“. Množství ani cenu kontraktu strany neuvedly, údajně má jít ale o transakci za 3 miliardy dolarů. Na dojednání podrobností je však dost času – král zůstává v Rusku až do Putinových zítřejších narozenin.

Jde o historicky první oficiální návštěvu saúdského krále, i když sám Salmán bin Abd al-Azíz už v Rusku byl – v době, kdy vykonával funkci guvernéra Rijádu. Tentokrát ale jeho jednání s Kremlem sledují bedlivě především ve Washingtonu, kde žárlivě podezírají krále z nevěry.

Saúdská Arábie je klíčovým hráčem v blízkovýchodním konfliktu. Ovšem Rusko získalo v posledních měsících navrch. Proto se Vladimir Putin snaží vytvořit silnou alianci, která bude ovládat ceny ropy a převezme roli hlavního mírotvorce při řešení konfliktů v Perském zálivu. USA do tohoto spolku patřit nemají. Své plány zato mají Rusové rozjednané i s Tureckem a Íránem.

Pozice Moskvy v oblasti je nyní, když je svržení syrského prezidenta Baššára Asada zatím nereálné, velmi silná a Saúdi se snaží přizpůsobit nové realitě. Opozice, kterou podporovali, ztratila šance na vojenský úspěch a Sýrie pod vedením Asada bude bezpochyby za hlavního spojence považovat Moskvu.

Hra o Írán

S králem přiletělo 100 saúdskoarabských byznysmenů, kteří se těší vysoké pozornosti ruských médií. Sice včera bylo hlavním tématem to, jak se eskalátor vždy doprovázející krále rozbil právě ve chvíli, kdy na něj monarcha vycházející z letadla vstoupil a musel pak sejít schody bez pomoci techniky, ale na vážnosti schůzky drobný incident neubral nic. Pouze někteří ruští novináři škodolibě poukázali na to, že to mělo al-Azízovi připomenout, kam přiletěl.

Sunnitská Saúdská Arábie je pro Rusko složitým partnerem už proto, že Moskva vystupuje dlouhodobě jako partner šíitského Teheránu. Naopak Saúdi přerušili diplomatické styky s Katarem právě kvůli jeho spojenectví s Íránem. Spolu s Američany jsou hlavními odpůrci íránského režimu. Jenže jejich vliv na rozdíl od ruského v oblasti upadá.

Moskva se nyní snaží nejen získat status vyjednavače, který znepřátelené země v regionu usmíří, ale usiluje o vznik aliance, v níž bude mít silné slovo.

Návštěva krále v Moskvě se zdála být ještě před několika lety nemyslitelnou. Až v poslední době Rusko razantně vstoupilo do vod, kde tradičně loví Američané – ruští politici se nápadně často stýkají s příslušníky saúdské vládnoucí elity a prezident Putin už několikrát besedoval se saúdskými princi na různých fórech a konferencích.

Podle amerických komentátorů proto Washington sleduje pobyt krále v Moskvě s nervozitou. „V podmínkách geopolitické nejistoty, když je pozice Ameriky jako světového lídra zpochybňována a ceny ropy padají, se Rusko a Saúdská Arábie nejspíš sblíží,“ stojí v komentáři listu The Washington Post.

Dodání raketových systémů S-400 Rijádu také poněkud naruší postavení Saúdské Arábie jako hlavního vojenského partnera USA na Blízkém východě. Po nástupu Donalda Trumpa do prezidentské funkce sice Američané rovněž uzavřeli obrovský kontrakt se Saúdy – během deseti let utratí za nejrůznější zbrojní techniku 350 miliard dolarů – jenže vztahy Washingtonu a Rijádu zároveň v posledních letech značně ochladly.

Především proto, že americké soudy nepřímo označily Saúdskou Arábii za zemi, která je zodpovědná za teroristické útoky proti USA z 11. září 2001. Byli to občané právě této země, kteří zaútočili letadly na New York a Washington. V Rusku na tuto skutečnost neopomněli krále opatrně upozornit.