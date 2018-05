Hubatá provokatérka stále září. Zpěvačka Kylie Minogue slaví 50 let

CANBERRA Australská zpěvačka Kylie Minogue, která se narodila 28. května 1968, patří dlouhodobě k největším světovým popovým hvězdám. Do světa showbyznysu nakoukla už jako školačka, když se objevila v několika televizních rolích. Proslula i svými milostnými aférkami.

Do čela hudebních hitparád Kylie Minogue pronikla koncem 80. let s hity Locomotion a I Should Be So Lucky. Její kariéře neublížila ani nucená přestávka kvůli nemoci a letos v dubnu vydala svoji čtrnáctou studiovou desku s názvem Golden.

Drobná, jen 152 centimetrů vysoká Australanka, do showbyznysu naskočila už jako osmnáctiletá v nekonečném televizním seriálu Sousedé. Její první hit, písnička Locomotion, se v létě 1987 vyšplhala až na samý vrcholek australské hitparády, o několik měsíců později ji napodobila píseň I Should Be So Lucky, druhý singl z debutové desky Kylie. Díky začínající MTV se z Kylie rychle stala světová hvězda. Do konce 80. let vydala tři alba, podle kritiků plná kolovrátkových melodií - a pak se vytratila.

Začátkem následující dekády zásobovala Kylie média hlavně milostnými aférkami, třeba vztahem s frontmanem skupiny INXS Michaelem Hutchencem, který později tragicky zemřel. Pro mladou hvězdičku to prý „nebyl jen sex“, Hutchence zase vtipkoval, že jeho největším hobby bylo „kazit Kylie“. I když ona sama na sebe později prozradila, že radosti sexu objevila už ve 13 letech. Otázkou ale je, co je na tom pravdy. Kylie totiž s oblibou provokuje - ať už výroky, kostýmy nebo třeba videoklipy.

V roce 1995 se připomněla duetem s krajanem Nickem Cavem, po temné baladě Where the Wild Roses Grow o dívce, jíž rozbije milenec hlavu kamenem, ale nastala další přestávka. Skutečný návrat mezi superhvězdy přišel až na přelomu století s alby Light Years (2000) a Fever (2001). Na těchto deskách se Kylie vrátila k tomu, s čím měla úspěch dříve. Písničky od mistrů popu se ukázaly být spolu s jejím sexy projevem tím pravým.

Její kariéře neublížila poté ani nucená přestávka kvůli nemoci, její boj proti rakovině prsu se stal navíc věcí veřejnou. Kylie, která v roce 2008 obdržela Řád britského impéria, je dodnes jednou z hlavních tváří kampaní proti této chorobě, kterou sice překonala, ale nikoli bez následků. Kvůli léčbě nemohla realizovat sen o vlastním dítěti.

V květnu 2008 mohli na vlastní oči poprvé spatřit sexy Kylie i čeští fanoušci. Ve vyprodané O2 areně okouzlila publikum v atraktivních kostýmech od slavného francouzského návrháře Jeana Paula Gaultiera. Do Prahy se poté vrátila ještě dvakrát. V březnu 2011 představila desku nazvanou Aphrodite, v říjnu 2014 pak na zatím posledním koncertu před českým publikem předvedla show k albu Kiss Me Once. Její dosud poslední deska Golden, která vyšla letos v dubnu, se rodila převážně v Nashvillu a představuje odvážnou směsici country s tanečním popem.

Jen v soukromém životě Kylie zatím příliš štěstí nemá. V roce 2007 ji po několikaleté známosti opustil francouzský herec Olivier Martinez, který zpěvačku přitom podporoval i během nemoci - a právě s ním přitom prý chtěla mít potomky. Její další vztah, se španělským manekýnem Andrésem Velencosem, se rozpadl před pěti lety a loni v únoru zpěvačka ukončila známost s britským hercem Joshuou Sassem.