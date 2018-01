Zkuste hummus se zapečenou červenou řepou se sýrem feta a čerstvou mátou

Hledáte nějaký lehký oběd nebo večeři a nevíte, jak na to? Zkuste nejen běžný salát, ale osvěžte se a především se zasyťte velmi zdravou pochoutkou z cizrny. Dip nebo pomazánka z cizrny, ať už této pochoutce říkáme jakkoliv, ze Středního východu se sezamovou pastou tahini a nádherně matoucím názvem hummus je tady! Překoná vaše očekávání.

Nač jen klasický hummus, když můžete mít desítky variant?

Tato zdravá pomazánka z cizrny neboli římského hrachu vás ujistí, že zdravé a chutné luštěniny právem patří na náš stůl. A nejen ty klasické! Existuje jich tolik variant, stačí se jen rozhodnout, kterou právě připravíte. V Británii se hummus stal nezbytnou součástí sortimentu všech supermarketů, které se předhánějí, kolik druhů hummusu budou nabízet.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Celá oddělení chlazených regálů obsahují až 20 druhů, stačí si jen vybrat: klasické hummusy bez příchutí, jen s olivovým olejem a třeba i méně tučné, nebo s koriandrem, s karamelizovanou cibulí, s uzenou paprikou, hummusy po marocku s osmaženou pikantní cizrnou, s pečenými paprikami, pálivé s chilli příchutí, s citrónem, se zeleným chřestem a boby, s rajčaty, ale třeba i s červenou řepou. Přináším recept právě na tuto zcela neobvyklou kombinaci, kdo má rád hummus a červenou řepu, může si současně pochutnávat na obojím!



Zářivě růžová barva láká

Jak je vidět, i barva hummusu může rozhodnout o tom, který zvolíte. Původní barva hummusu je světle béžová, s přidáním koriandru zezelená, s paprikou na vás dýchne zářivě oranžový odstín a s karamelizovanou cibulí zase hnědé tóny. Hummusu se zapečenou červenou řepou se ale nic nevyrovná. Nechte zlákat jeho nádherně zářivě růžovou barvou, pak ho dolaďte bílým sýrem feta a uzavřete svěže zelenou barvou mátových lístků.

Této barevné paletě není co vytknout a o chuti ani nemluvím. Pokud se vám zdá, že recept je na více dávek, je to záměr. To, co nesníte první den, vám sice vydrží v lednici další tři dny, ale ještě lepší je hummus ihned nadávkovat do krabiček, zakapat olivovým olejem, zaklapnout víčkem a dát do mrazáku. A pak už jen vyndáváte, kdykoli dostanete na tuto výtečnou pochoutku chuť.

Hummus se zapečenou červenou řepou, sýrem feta a mátou

6 středně velkých bulv červené řepy



2 plechovky (po 300 g) naložené cizrny anebo 500 g sušené



4 středně velké stroužky česneku



4 lžíce sezamové pasty tahini



4 lžíce extra panenského olivového oleje



3 lžíce citrónové šťávy



1 lžíce mořské soli



K servírování:

200 g sýra feta



čerstvá máta



sezamová zrníčka



kapka olivového oleje



kousek pečiva



Pokud používáme sušenou cizrnu, namočíme ji den předem do vody a pak ji uvaříme do měkka, což může trvat až 3 hodiny. Rychlejší je koupit cizrnu naloženou ve vlastním nálevu.

Nejdříve si připravíme červenou řepu. Předehřejeme troubu na 200 °C . Na plech položíme větší kus alobalu tak, aby nám zůstaly delší konce na zabalení červené řepy. Řepu omyjeme, okrájíme vrchní a spodní část a celou ji oloupeme. Nakrájíme ji na čtvrtky, alobal trochu potřeme olejem a řepu na něj položíme. Alobal pevně uzavřeme, ale necháme trochu prostoru nad řepou, a dáme do trouby péct asi na 1 hodinu, dokud řepa nebude měkká, což vyzkoušíme píchnutím ostrého nože. Jakmile je upečená, odstraníme alobal a dáme vychladnout.



Vychladlou řepu nakrájíme na menší kousky a dáme ji do většího mixéru. Přidáme nejdříve cizrnu i s částí nálevu (zbylý nálev uchováme a případně použijeme, abychom získali správnou konzistenci hummusu), oloupaný česnek, pastu tahini, olivový olej, sůl, citrónovou šťávu a vše do hladka rozmixujeme. Pokud je hummus příliš hustý, přidáme nálev z naložené cizrny. Ochutnáme, případně ještě dokořeníme, tedy přidáme sůl a citrónovou šťávu, a zamícháme.



Servírujeme na větší talíř, přidáme rozdrobený sýr feta, posypeme sezamovými zrníčky, zakapeme olivovým olejem a ozdobíme lístky čerstvé máty. Podáváme s pečivem anebo s nakrájenou zeleninou, mrkví, řapíkatým celerem anebo lupínky tortila či slanými tyčinkami. Zbylý hummus rozdělíme do hermetických misek, zakápneme olivovým olejem a dobře uzavřené dáme do mrazáku. Spotřebujeme do 1 měsíce.