Hurikán Lane se blíží k Havajským ostrovům. Může být nejsilnější za 24 let

Honolulu K Havajským ostrovům míří hurikán Lane, který doprovází vítr o rychlosti 260 kilometrů v hodině. Obyvatelé Velkého ostrova a sousedního ostrova Maui kontrolují zásoby v očekávání větrné smršti, která podle Národního střediska pro hurikány (NHC) může na souostroví způsobit nemalé škody. Naposledy takto silný hurikán potrápil Havaj v roce 1994.

Původně meteorologové zařadili očekávaný hurikán do nejsilnější páté kategorie, později snížili nebezpečí do kategorie číslo čtyři. V příštích dvou dnech by měla síla větru dál zeslábnout na 170 kilometrů v hodině. Hlavní nápor se čeká ve středu v podvečer místního času (ve čtvrtek ráno SELČ).

Model postupu hurikánu na webu NHC předpokládá, že Lane bude postupovat podél souostroví. Není ale vyloučeno, že kromě Velkého ostrova a ostrova Maui zasáhne i ostrovy Kauai a Niihau, ke kterým se přiblíží v pátek. Ostrov Oahu s metropolí Honolulu, hlavní turistické centrum souostroví, zatím ve výčtu ohrožených oblastí není.

Meteorologové varovali obyvatele Havaje před silnými poryvy větru a před prudkými lijáky, které by mohly přinést okolo 25 centimetrů srážek, místy až 50centimetrů. To by mohlo v oblasti vyvolat bleskové povodně.