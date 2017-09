Hurikán Maria má už 10 obětí. Devastoval Portoriko a blíží se k Dominikánské republice

SAN JUAN Počet obětí hurikánu Maria, který postupuje Karibikem, stoupl na deset poté, co jednoho mrtvého oznámilo Portoriko. Nyní se blíží k severovýchodnímu pobřeží Dominikánské republiky rychlostí asi 19 kilometrů za hodinu. Hurikán Maria je nyní na druhém stupni hurikánové škály, meteorologové ale očekávají, že během čtvrtka opět zesílí na kategorii tři. Nyní ho provází vítr o rychlosti až 175 kilometrů za hodinu.

Hurikán Maria je nejsilnější tropickou bouří, která za více než 80 let zasáhla Portoriko. Toto území v karibské oblasti pod správou USA, na němž žijí asi 3,3 milionu obyvatel, zasáhla Maria s intenzitou čtyři. Vítr dosahoval rychlosti v nárazech až 250 kilometrů za hodinu.



Větrná smršť smíšená s deštěm způsobila na Portoriku lokální záplavy a zcela vyřadila z provozu na celém ostrově elektrickou síť, která byla už poničena hurikánem Irma před dvěma týdny. Úplná obnova dodávek elektrické energie bude podle starostky metropole Carmen Yulinové trvat několik měsíců.

Guvernér Portorika Ricardo Rosselló informoval, že hurikán Maria způsobil na Portoriku smrt jednoho muže, jehož zasáhly letící trosky. Počet obětí tohoto hurikánu v Karibiku tak stoupl na deset. Dva lidé zemřeli na ostrově Guadeloupe a sedm mrtvých potvrdily úřady Dominiky, kde bude ale počet obětí kvůli „naprostému zpustošení“ ostrova patrně vyšší.

Dominikánská republika, kterou hurikán zasáhne dnes, už vyhlásila maximální pohotovost. Lidé dnes nepůjdou do práce a děti do školy. Asi 4000 turistů z letovisek Bávaro a Punta Cana bylo preventivně evakuováno do hotelů v metropoli Santo Domingo.