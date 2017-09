Hurikán Maria zasáhl Portoriko. Způsobil lokální záplavy a totální výpadek elektřiny

SAN JUAN Hurikán Maria, který už na své cestě Atlantikem zdevastoval ostrovy Dominika a Guadeloupe, zasáhl ve středu plnou silou Portoriko. Toto území v karibské oblasti pod správou USA bičovala větrná smršť smíšená s deštěm, která způsobila lokální záplavy a zcela vyřadila z provozu na celém ostrově elektrickou síť.

Podle meteorologů je to jedna z nejsilnějších bouří, jaké kdy Portoriko v moderní historii zasáhly.



Maria za půl dne postupně zeslábla na třetí stupeň z původně nejsilnějšího pátého, ale stále je velmi nebezpečná. Prefekt Guadeloupu mezitím podle agentury AP oznámil, že v důsledku hurikánu na ostrově zahynuli dva lidé. Na Dominice je potvrzeno sedm mrtvých, uvedl poradce tamního premiéra. Počet obětí bude podle něj kvůli „naprostému zpustošení“ ostrova patrně ještě vyšší.

Hurikán, jehož střed se již pomalu vzdaluje od Portorika, nyní doprovází vítr o rychlosti 185 kilometrů v hodině. Meteorologové očekávali, že Maria způsobí na Portoriku mnohem větší škody než předchozí hurikán pátého stupně Irma. Nepředpokládá se, že by Maria měla v příštích 48 hodinách nějak výrazněji zeslábnout. Nyní se její oko posouvá rychlostí do 20 kilometrů v hodině severozápadním směrem.

Ještě než na Portoriko dorazilo oko hurikánu, silný vítr rozbíjel okna a vzduchem létaly plechové střechy. Bez elektřiny se ocitlo přibližně 900 tisíc lidí. „Slyším, jak zde v (metropoli) San Juanu odlétávají střechy. Vidět je jen na několik stop,“ uvedla z místa zpravodajka CNN. Fotograf časopisu National Geographic Mike Theiss z hotelu v San Juanu hlásil, že bouře vydává vysoký kvílivý zvuk. „Zní jako žena, která křičí z plných plic,“ řekl CNN tento lovec bouří.

Obyvatelé některých pobřežních oblastí Portorika byli evakuováni. Týkalo se to zvláště lidí žijících v dřevěných bungalovech bez stabilních základů. Maria je totiž zřejmě nejsilnější hurikán, jaký zasáhl Portoriko za posledních 85 let. V roce 1932 se nad Portorikem prohnal hurikán Georges, který patřil do kategorie tři. Do bezpečí v různých ubytovnách se proto nyní uchýlilo asi 11 tisíc lidí. Záchranáři podle CNN obdrželi již mnoho telefonátů s žádostí o pomoc, ale sami už kvůli vlastnímu bezpečí nemohli vyjíždět.

Guvernér Portorika Ricardo Rossello ještě před úderem hurikánu uvedl, že přírodní živel „ostrov zasáhne s takovou silou a prudkostí, jakou neviděly celé generace“. „Přijdeme o velkou část infrastruktury, budeme muset znovu budovat,“ dodal. Starosta města Catano na severní pobřeží Portorika oznámil, že smršť zničila 80 procent staveb.

Maria předtím zasáhla Dominiku a Guadeloupe. „Přišli jsme o všechno, co se dá za peníze koupit,“ uvedl podle BBC premiér Dominiky Roosevelt Skerrit. S Dominikou se ale podle amerického tisku stále nelze spojit, informace z místa přicházejí pouze prostřednictvím radioamatérů. Média v oblasti uvedla, že na ostrově, kde žije asi 72 tisíc lidí, je zničeno 90 procent budov.