Hvězdně obsazená reklama. Nový Dundee má nejspíše jen přilákat turisty do Austrálie

MELBORURNE Na internetu se v posledních dnech objevilo hned několik ukázek na pokračování snímku Krokodýl Dundee. Dílo, ve kterém mají hraje celá řada známých herců jako je Russell Crowe, Hugh Jackman a Chris Heimsworth, je ale s největší pravděpodobností jen promyšlená reklama propagující turismus. I to ale může být nakonec jen chytrá zástěrka.

„Jak to jako myslíš, že se Dundee ztratil ve vnitrozemí? On sám je naše vnitrozemí!“ Krokodýl Dundee: Syn legendy se vrací domů (Dundee: The Son of a Legend Returns Home) bude nejspíš jednou z největších, nejpromyšlenějších a nejdražších reklam televizní historie. Přitom to ještě nedávno vypadalo, že se fanoušci v létě dočkají plnohodnotného filmu.

Do projektu se zapojila řada známých herců, část z nich přímo z Austrálie. Příběh se točí okolo Briana Dundeeho (Danny McBride), syn původního Dundeeho (Paul Hogan), který poprvé v životě přijíždí do Austrálie. Jenže jde o rozmazleného městského hejska, který se do života v drsné australské buši vůbec nehodí. To brzy zjistí i jeho průvodce Wally Junior (Chris Hemsworth). Do příběhu se ještě zaplete australský premiér (Hugh Jackman), drsná rančerka Lil' Donk (Margot Robbieová), proradný podnikatel J. P. Steele (Russell Crowe), zvěrolékařka se smyslem pro povinnost (Isla Fisherová) a policejní náčelnice Jacksonová (Ruby Roseová).

O takto hvězdném obsazení si může kdejaký hollywoodský trhák nechat jenom zdát. Trailery také lákají nedočkavé fanoušky na premiéru v létě 2018. I webová stránka snímku vypadá věrohodně a propracovaně. Všechno je ale nejspíš docela jinak. Projekt si podle dostupných informací objednal australský odbor pro cestovní ruch (Tourism Australia). Nepůjde tak o film, ale pouze o reklamu, která se má v televizi vysílat při největší americké televizní příležitosti roku, přenosu finále mistrovství v americkém fotbale, takzvaném Super Bowlu.

Půjde také o jednu z nejdražších reklam v historii. Třicet sekund prostoru během přenosů Super Bowlu stojí v našich poměrech těžko uvěřitelných pět milionů dolarů. Proto se firmy snaží držet své superbowlové reklamy co možná nejkratší. Nejkratší z ukázek na Dundeeho má ale více než minutu.

Celé to alem nakonec může být jen další z Dundeeho vtipů. Ačkoliv to, že jde pouze o reklamu na turismus, je již obecně přijímanou věcí, může Dundee ještě diváky překvapit nějakým nečekaným oznámením. Podle ohlasů na internetu by o plnohodnotné pokračování rozhodně zájem byl. Na všechno si ale fanoušci budou muset počkat minimálně právě do Super Bowlu, který se odehraje 5. února.