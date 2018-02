Hvězdou čínského Deadpoola je ‚maskot‘ McDonaldu. Bojuje s Michaelem Douglasem

PEKING/PRAHA Koncem června bude mít v Číně premiéru nový akční film, v němž si zahraje hollywoodská hvězda Michael Douglas. Novinka nazvaná Animal World ze všeho nejvíc evokuje Deadpoola z komiksové stáje Marvelu. Na rozdíl od akčního trháku z roku 2016 bude ale hlavním hrdinou čínského snímku klaun, který nápadně připomíná maskota řetězce s rychlým občerstvením McDonald’s, Ronalda McDonalda.

Protagonista filmu se nepochybně zapíše mezi nejšílenější klauny na stříbrném plátně, to lze prohlásit už nyní. Ani Pennywise Stephena Kinga nebo Joker z Batmana s tváří Jacka Nicholsona, Heatha Ledgera či Jareda Leta ale zřejmě nebyl takhle bizarní. I když o filmu samotném se toho ví jen málo, filmoví nadšenci už nyní živě spekulují, zda se tahle šílená podívaná dostane i k nám.

Kromě Michaela Douglase, který zjevně ztvární zápornou postavu, se ve filmu objeví celá plejáda čínských herců. Scénář ke snímku napsal a film režíruje Han Yan, kterému se povedlo prorazit i na Západě s filmem Go Away Mr. Tumor. V tomto autobiografickém příběhu na motivy známého čínského komiksu se mladá dívka pokusí porazit rakovinu. Jeho autorka sama zhoubné nemoci podlehla.

Michael Douglas hraje ve dvou komiksech současně

Ostatně ani film Animal World nemá ke světu komiksů daleko. Kromě zjevné inspirace hollywoodskou adaptací Deadpoola totiž námět vychází i z japonské mangy Ultimate Survivor Kaiji. Podrobnosti nejsou známé, nicméně rozhodně nepůjde o věrný přepis.



Animal World, který vstoupil do fáze postprodukce, není přitom zdaleka jediným chystaným filmem, v němž se objeví Michael Douglas. Ještě letos si zahraje například v pokračování komiksového hitu Ant-Man s Paulem Ruddem v hlavní roli a objevit se má také v dramatu The God Four.

Hollywoodští herci v Asii už nejsou raritou

Přítomnost velkých hollywoodských hvězd v asijských filmech není dnes už ničím výjimečným. V jihokorejském sci-fi Ledová archa (Snowpiercer) z roku 2013, které se natáčelo v Česku, si zahráli například Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swintonová, John Hurt nebo Ed Harris.

Matt Damon se loni blýskl v historickém velkofilmu Velká čínská zeď. V čínsko-americké koprodukci vznikl také romantický thriller Smrt v Šanghaji, kde si po boku čínských herců v čele se Chow Yun Fatem, který přísně vzato pochází z Hongkongu, zahrál i Japonec Ken Watanabe a Američané John Cusack či David Morse.