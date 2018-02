Před 50 lety vznikl ikonický snímek vietnamské války i 20. století. Poprava ukázala USA brutalitu jejich spojenců

NEW YORK / PRAHA Čekal, že šéf jihovietnamské policie bude svému vězni napřaženým revolverem vyhrožovat. Místo toho zachytil fotograf americké agentury Associated Press (AP) Eddie Adams okamžik, kdy vypálená střela vnikla Nguyenovi Van Lemovi z Vietkongu do hlavy. Ikonický snímek vietnamské války vznikl přesně před 50 lety.

Byl to druhý den překvapivé severovietnamské ofenzívy Tet. 1. února 1968 fotograf Eddie Adams jezdil ulicemi bojujícího Saigonu. Veterán korejské války, kterou strávil jako fotograf u mariňáků. vstoupil do AP v roce 1962. O šest let později opět zachycoval válku.

Van Lem v doprovodu jihokorejských vojáků.

Snímek popravy chyceného velitele Vietkongu Nguyna van Lema přiblížil brutalitu vietnamské války Americe jako nikdo nikdy předtím. Jižní Vietnam byl americkým spojencem a veřejnost ho brala jako „toho dobrého chlápka“. Poprava bez soudu s veřejným míněním v USA ale otřásla.

1. února 1968 Vietkong a Severovietnamci útočili na města na jihu a zabíjeli všechny, kteří se jim postavili na odpor. Těžké boje se odehrávaly i v Saigonu. „Jižanům“ se podařilo zajmout jednoho z velitelů partyzánské organizace Vietkong Van Lema. Chytili ho poblíž čerstvého masového hrobu 30 civilistů.

Jihovietnamská policie Van Lema vyslýchala na ulici, proto fotograf AP Adams myslel, že zdvižený revolver plukovníka Nguyena Ngoce Loana má sloužit k vyhrožování. Ve chvíli, kdy stiskl tlačítko na fotoaparátu, zmáčknul Loan překvapivě spoušť zbraně. Fotografie zachycuje mikrosekundu, kdy střela vnikla vězni do hlavy.



Snímek obletěl celý svět a vyvolal pobouření. Symbolizoval anarchii a brutalitu vietnamské války. Fotku hojně využívali v USA demonstranti proti válce. Adams se snímkem vyhrál prestižní Pullitzerovu cenu, ale fotka ho „strašila“. „Obrázky totiž neříkají celý příběh. Nevysvětlují, proč k tomu došlo.“ Van Lem byl podezřelý z toho, že zavraždil ženu a šest dětí jednoho z Loanových kolegů.

„Když zaváháte, když nesplníte svou povinnost, nebudou vás vojáci poslouchat. Zabil mnoho mých mužů a mnoho našich lidí,“ vysvětlit plukovník Loan později AP důvody popravy.



Adams bezprostředně po popravě označil Loana za bezcitného zabijáka. Poté, co v dalších měsících s Loanem procestoval celou zemi, změnil názor. „Je prostě produktem moderního Vietnamu a téhle doby,“ řekl Adams. Později se dokonce stali přátelé. Loan uprchnul do USA a Adams svědčil v jeho prospěch u imigračních úřadů, aby mohl v Americe zůstat. „Neříkám, že to co udělal, bylo správné. Ale bojoval ve válce proti hrozným lidem.“

Adamsův snímek vzbuzuje dodnes emoce na výstavách po celém světě.

Sláva spojená se snímkem Adamse však netěšila. I když mu gratuloval sám prezident Richard Nixon, byl naštvaný. „Dostávám peníze za to, že ukazuji, jak jeden chlap zabíjí druhého. Byly zničeny dva životy a já jsem za hrdinu...“

Podle expertů i po půl století Adamsův snímek vystihuje a přibližuje pravou brutalitu všech válek a je proto stále aktuální. A to i přesto, že nikdo z jeho „protagonistů“ již nežije. Loan zemřel jako majitel restaurace ve Virginii v roce 1998. Adams v roce 2004 podlehl v 71 letech amyotrofické laterální skleróze.