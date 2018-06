Ikony Massive Attack a Chemical Brothers v Praze. Metronome načne léto ve velkém

PRAHA Nabízí mnoho žánrů a hodně velkých jmen. Letošní ročník Metronome Festivalu Prague hostí například The Chemical Brothers, Massive Attack, Toma Odella, hudební ikony jako Johna Calea a Davida Byrnea či Sister Bliss s Faithless DJ Setem. Také česká scéna vytasí zvučná jména – návštěvníky na pražském Výstavišti čeká třeba oslava 30. narozenin Tata Bojs s hosty Midi Lidi, Zrní a Umakart.

Organizátoři již třetího ročníku Metronome Festivalu Prague 2018 letos slibují našlápnutý line-up. Mezi největšími hvězdami, které se na pražském Výstavišti objeví mezi 22. a 23. červnem objeví, jsou bristolští Massive Attack. Pomyslný symbol 90. let platí za jednoho z nejzásadnějších tvůrců a věčných zdrojů inspirace ve světě elektronické hudby.



Skupina letos slaví dvoje výročí. Před třiceti lety je založila v Bristolu trojice Robert „3D“ Del Naja, Grant Marshall známý též jako „Daddy G“ a Andrew „DJ Mushroom“ Vowles. Jejich debutové album Blue Lines z počátku devadesátých let kombinuje prvky hip hopu, jazzu, rocku i soulu.

Dali navíc vzniknout zcela novému žánru zvanému trip hop. Společně s Portishead jsou asi nejvýraznějšími tvářemi tohoto stylu. Na Metronome Festival Prague 2018 přijedou Massive Attack v plné koncertní sestavě, se živou kapelou a s výrazným vizuálem.

Massive Attack

Festivalový tým už oznámil i další výrazná jména. The Chemical Brothers jsou další na seznamu. Na soupisce se ukáže i umělecká příchuť 60. a 70. let v zastoupení Johna Calea, další dekádu „zastoupí“ David Byrne. Silné zastoupení mají „devadesátky“. To například díky Dave Rowntreeovi.



Současnou generaci bude na pódiu reprezentovat muzikant Tom Odell. „V letošním programu sázíme na kultovní a stále aktivní interprety. Massive Attack bezesporu patří k hudebním ikonám a jejich první pražské vystoupení pod širým nebem na Metronome Festivalu Prague 2018 bude určitě patřit ke koncertům, které si budeme dlouho pamatovat,“ říká programová ředitelka Metronome Festivalu Prague 2018 Barbora Šubrtová.



Výstaviště pohostí i českou scénu. Kapela Tata Bojs si na celodenní oslavu svých třicátých narozenin přizvala kolegy z kapely Midi Lidi, Zrní či Umakart. Nelze opomenout ani brněnského producenta a držitele ceny Anděl HRTL, hip hopovou legendu Prago Union nebo také elektronický projekt Davida Doubka Ventolin.