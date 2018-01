Imigranti musí navštívit bývalé koncentrační tábory, chtějí němečtí Židé

BERLÍN Německá ústřední židovská rada podporuje myšlenku, aby nově příchozí imigranti do Německa povinně navštívili některý z památníků na místě bývalých koncentračních táborů. Prohlásil v úterý šéf zastřešující židovské organizace Josef Schuster. Opatření by prý mohlo pomoci čelit rostoucímu počtu projevů antisemitismu.

Antisemitismus je v Německu citlivým tématem i více než 70 let po konci nacistické vlády, během níž bylo zabito na šest milionů Židů. Současný německý kabinet označil za ostudné incidenty při protiizraelských protestech z konce minulého roku, kdy byly i páleny izraelské vlajky. Protesty vyvolalo prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele.



Schuster v úterý vyjádřil podporu berlínské zákonodárkyni Sawsan Chebliové, aby se nově příchozí uprchlíci povinně účastnili exkurzí do někdejších nacistických koncentračních táborů.

„U lidí, kteří k nám utekli, kteří museli utéct nebo byli vyhnáni, mohou takové památníky vyvolat empatii,“ řekl Schuster rozhlasové stanici Deutschlandfunk.

„Na holokaust by měl být kladen větší důraz v imigračních integračních kurzech“

Německo, kde nyní žije odhadem na 200 000 Židů, si v posledních desetiletích vydobylo pověst země, která je vůči Židům tolerantní a ve které se Židé mohou cítit bezpečně. Zatím nejaktuálnější policejní údaje ale ukazují, že během prvních osmi měsíců loňského roku bylo v Německu zaznamenáno 681 trestných činů souvisejících s antisemitismem, což je o čtyři procenta více než ve srovnatelném období předchozího roku.



„Je smysluplné, aby každý, kdo žije v této zemi, alespoň jednou v životě povinně navštívil památník připomínající koncentrační tábor,“ řekla Chebliová nedělníku Bild am Sonntag. Politička palestinského původu řekla, že takové návštěvy, které němečtí středoškoláci běžně podnikají, by se měly vztahovat i na nové přistěhovalce, a to jako součást jejich povinných integračních kurzů.

Německý ministr spravedlnosti Heiko Maas už minulý měsíc zdůraznil, že na holokaust by měl být kladen větší důraz v imigračních integračních kurzech.