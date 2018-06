Imoba má prodlouženu lhůtu k dobrovolnému vrácení dotace na Čapí hnízdo

PRAHA Firma Imoba z holdingu Agrofert má prodlouženu lhůtu k dobrovolnému vrácení padesátimilionové dotace na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo do 29. června. Žádosti firmy vyhověl Úřad regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy, sdělil úřad. K vrácení dotace úřad vyzval Imobu coby nástupnickou společnost původního příjemce peněz, původní lhůta vypršela v pondělí. Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí trestnímu stíhání premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Imoba začala v souvislosti s výzvou k vrácení dotace s dotačním úřadem jednat, uvedl úřad v tiskové zprávě. „Požádala o prodloužení lhůty. Žádosti bylo ze strany úřadu vyhověno a lhůta byla prodloužena do 29. června 2018. Další postup v této věci společně řeší právníci obou subjektů,“ doplnil.



Imoba v pondělí svůj postup nechtěla komentovat. V úterý mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka pouze potvrdil, že Imoba požádala o prodloužení lhůty k vrácení dotace. „Zatím o tom máme informace jenom z médií. Mohu potvrdit, že jsme o prodloužení žádali, protože ta problematika je právně velmi složitá,“ řekl Hanzelka. Jaký bude další postup firmy, neuvedl. „Je to o společných jednáních právníků,“ dodal.

Výzvu k dobrovolnému vrácení dotace poslal úřad 4. května. Peníze měla Imoba poslat do 30 dní. V opačném případě jí hrozí zahájení správního řízení, které bude mít formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje. Ředitel dotačního úřadu Kamil Munia v únoru uvedl, že úřad k tomu bude potřebovat právní výklad. Už dříve se úřad přihlásil k případné škodě v rámci trestního řízení.

Kvůli podezření z pokusu o dotační podvod v kauze Čapí hnízdo je stíháno sedm lidí. Je mezi nimi premiér Babiš i jeho manželka Monika Babišová, švagr Martin Herodes a Babišovy dvě dospělé děti. Babiš obvinění z podvodu opakovaně odmítá. Policie původně stíhala 11 lidí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a další tři z nich ale uspěli se stížností proti stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. v létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba.