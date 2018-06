Imoba vrátila padesátimilionovou dotaci na vybudování Čapího hnízda

PRAHA Společnost Imoba z holdingu Agrofert vrátila padesátimilionovou dotaci na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo na Benešovsku. V tiskové zprávě to v pátek oznámil ředitel úřadu regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy Kamil Munia.

Pro podezření z dotačního podvodu kvůli sporné dotaci čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) a další lidé, včetně Babišových příbuzných. Vrácení dotace by na jejich stíhání nemělo mít vliv.



Výbor ROP Střední Čechy ve čtvrtek schválil dohodu s Imobou o vrácení dotace ve výši 49 960 256 korun. „Část dotace ve výši 46,213 236,80 Kč bude úřadem regionální rady vrácena do státního rozpočtu a zbývající část ve výši 3 747 019,20 Kč Středočeskému kraji,“ upřesnil Munia.

Pokud by Imoba peníze nevrátila, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly.