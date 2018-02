Úskok úřadů: vypisují zakázky těsně pod limitem. Za rok a půl jde o 895 milionů

PRAHA V registru smluv lze od 1. června 2016 do 15. února 2018 identifikovat téměř 450 smluv s hodnotou v rozmezí 1 999 000 korun a 1 999 999 korun. To představuje za sledované období objem veřejných peněz přesahující 895 milionů korun bez DPH. Polovinu z nich má na svědomí příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ), jejímž zřizovatelem je ministerstvo obrany. Ve středu to sdělila česká Transparency International (TI).

Smlouvy, které jsou pouhou korunu pod limitem pro povinnost výběrového řízení, jsou často nástrojem pro obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek, uvádí TI. Ministerstvo obrany sdělilo, že hospodaření VLRZ prověřuje.



„Cena zakázky těsně pod hranicí dvou milionů vzbuzuje vždy velké pochybnosti. Zadavatel tím buď říká, že u jedné separátní zakázky účelově nastavuje předpokládanou hodnotu, nebo že stejně účelově dělí větší zakázku do více menších,“ uvedl právník TI Petr Leyer. Obojí má podle něj stejný efekt - vyhnutí se striktnějšímu režimu zadávání podle zákona o veřejných zakázkách. Zároveň TI ale podotýká, že ne všechny smlouvy jsou „podezřelé“, neboť například u smluv na stavební práce je limit šest milionů korun.

Balancování na hraně dvoumilionové hranice není podle TI fenoménem pouze specifické oblasti. Smlouvy, jejichž hodnota se pohybovala pod dvěma miliony uzavíraly statutární města, nemocnice, státních podniků nebo příspěvkové organizace.

Největším rekordmanem zkoumaného souboru je příspěvková organizace Vojenská lázeňská rekreační zařízení, tzv. Volareza, jejímž zřizovatelem je ministerstvo obrany. V daném období bylo nalezeno 221 smluv v celkové hodnotě téměř 442 milionů Kč bez DPH. Smlouvy na dodávky nejrůznějšího zboží a služeb od piva po rybí prsty měly hodnotu buď 1 999 000 korun (142 smluv) či 1 999 999 korun (79 smluv).

Z dat je podle TI patrné, že Volareza v některých případech zadávala rámcovou smlouvu na stejné zboží, stejnému dodavateli, navíc ve shodném časovém období a za shodnou cenu. „Tyto smlouvy tak nesou všechny znaky umělého rozdělování zakázek, a to jak v čase, místě, tak v předmětu plnění,“ uvedla TI.

„Ministryně Karla Šlechtová (ANO) vydala po svém nástupu úkol, aby hospodaření VLRZ prošlo důslednou kontrolou a všechny zjištěné nedostatky byly okamžitě napraveny,“ sdělil mluvčí ministerstva Jan Pejšek. „Na základě výsledků kontroly budou následovat případné personální kroky,“ doplnil.