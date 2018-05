Láska: Zemanova Interpretace o novičoku byla lživá od začátku do konce. Nehájí zájmy Česka, ale jiných mocností

PRAHA Už druhý odpovědný výbor parlamentu se usnesl na tom, že prezident Miloš Zeman v souvislosti s výskytem látky typu novičok na našem území nemluvil pravdu. Minulý týden tento závěr oznámil zahraniční výbor sněmovny, tuto středu se obdobně vyjádřil i senátní výbor pro bezpečnost. Podle senátora Václava Lásky (SENÁTOR 21) si prezident Zeman vymýšlí.

Látka typu novičok se užila při útoku na dvojitého agenta Sergeje Skripala v britském městě Salisbury, důvodné podezření padlo na Rusko. Rusové se bránili tvrzením, že novičoky se vyráběly mimo jiné i v České republice. Tuzemský prezident Miloš Zeman proto pověřil zpravodajské služby, aby výskyt jedu na našem území prověřily.

Počátkem května na televizi Barrandov Zeman následně uvedl, že podle informací Vojenského zpravodajství se v Česku novičok vyráběl. BIS takovou skutečnost vyloučila. Ve středu představitelé obou služeb vystoupili na uzavřeném jednání zmíněného senátního výboru, jenž se interpretaci prezidenta Zemana vzepřel.

„Obě zprávy byly v absolutním souladu a učinily jednoznačný závěr. Zpravodajské služby se jednoznačně shodly na tom, že v Česku žádná látka typu novičok nebyla vyráběna, vyvíjena ani skladována,“ říká v rozhovoru člen výboru Václav Láska.

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete tvrzení prezidenta republiky, že se tu látka typu novičok vyráběla?

Interpretace pana prezidenta byla lživá od začátku do konce.

Lidovky.cz: Zaujali na středečním jednání výboru představitelé obou zpravodajských služeb stanovisko k tomu, že prezident Zeman zprávu o výskytu látky typu novičok na našem území dezinterpretoval?

To jim nepřísluší, oni se přísně drží zákonných mantinelů. Dostali zákonné zadání, tomu podle svého nejlepšího vědomí, svědomí a schopností vyhověli a tím to pro ně končí. Rozhodně jim nepřísluší jakékoliv komentování.

Lidovky.cz: A jaký závěr z toho vyvodili senátoři?

Tato diskuse mezi senátory proběhla jak na jednání, tak i méně formálně v zákulisí. Prezident republiky prostě nemluví pravdu. On se nedopustil špatné interpretace, on si zkrátka zcela vědomě a účelově vymýšlí. Náš výbor už před časem přijal usnesení, že pan prezident nehájí zájmy České republiky, ale jiných mocností.

Podle Lásky je na veřejnosti, komu uvěří

Lidovky.cz: Prezident republiky veřejně uvedl, že se tu látka typu novičok vyráběla. Minulý týden zahraniční výbor sněmovny přijal usnesení, že nevyráběl. Ve středu totožné stanovisko zaujal i váš výbor. Co si z toho má vzít veřejnost?

Jedna otázka je, komu bude chtít veřejnost věřit. Pak musíme brát v potaz vztah k zahraničí, protože když jdou z České republiky k takto závažným tématům od nejvyšších ústavních činitelů rozdílné zprávy, tak to není dobře. Abychom tedy přesvědčili naše zahraniční partnery, že pravda není na straně pana prezidenta, tak se k tomu snaží po vlastním uvážení vyjádřit i zbývající ústavní činitelé, aby to alespoň na počty bylo ve prospěch pravdy.

Lidovky.cz: Co by se v tomto ohledu mělo dít dál?

Jestli by se mělo dál jednat ve vztahu k panu prezidentovi, tak o tom se vede velká diskuse. Problém je, že Ústava, která jediná může obsahovat jakékoliv prvky řízení vůči prezidentovi, s takovou situací nepočítala. Velezradou se myslí nějaký zločin ve válečném stavu, což není tento případ. Pak existuje možnost zbavení funkce kvůli tomu, že prezident není způsobilý výkonu funkce. Ale to je otázka spíše zdravotního stavu, i když zahrnuje i psychický stav.

Lidovky.cz: Jinými slovy Senát nesměřuje k tomu, aby vůči prezidentu republiky podnikl ústavní kroky?

Jednota v postupu není. Jednota je v tom, že prezident dělá něco, co nemůže a čím zemi škodí. Ale najít krok, který bychom mohli použít, aby tak nečinil, není jednoduché. Zdá se, že naše Ústava na takovou situaci není připravená. Nepočítala s tím, že by mohl být prezidentem České republiky někdo typu osobnosti Miloše Zemana.

Lidovky.cz: Myslíte, že je udržitelný stav, kdy k takto důležitým tématům prezident republiky, vláda a obě komory parlamentu mluví rozdílným jazykem?

Do budoucna taková věc hrozí a to opakovaně. Ve vztahu k zahraničí by se to mohlo vyřešit dílčím způsobem, že naši zahraniční partneři přijmou skutečnost, že český prezident je, jaký je, a že jeho slovům se nebude přikládat velká důležitost.

‚Odpovědi paní ministryně jsem věřil‘

Usnesení výboru o novičoku a Zemanovi Usnesení senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost po středečním jednání za účasti ministryně obrany, ředitele BIS Michala Koudelky a zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Libora Jílka má čtyři body. V prvním bodě výbor konstatoval, že se s informacemi od ministerstva a obou služeb seznámil.

„Druhý bod konstatuje, že obě zprávy jednoznačně říkají, že se žádná látka typu novičok na území České republiky nevyráběla, nevyvíjela, neskladovala. Třetí bod konstatuje, že prezident nemluvil pravdu o výrobě jedu novičok v České republice. Čtvrtý bod konstatuje, že sdělením dalších informací ze závěrečných zpráv obou služeb ohrozil bezpečnost České republiky,“ přiblížil senátor Láska.

Lidovky.cz: Nebylo by na místě, aby se prezident, představitelé vlády a parlamentu pravidelně scházeli, aby mohli své postoje k takto zásadním tématům koordinovat?

Ze strany Hradu tady absolutně není ochota k takovému jednání. Dřív obdobné schůzky probíhaly preventivně. Když byl nějaký bezpečnostní problém, tak se sešli ti, kdo k tomu měli co říct, a poradili se, jak k problému přistoupit. A pokud vím, tyto schůzky byly ze strany Hradu zrušeny. Pan prezident si dělá, co chce. Nestojí o to, aby s kýmkoliv cokoliv konzultoval.

Lidovky.cz: Jednání výboru se účastnila i ministryně obrany Karla Šlechtová, která v minulých dnech odvolala ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Nedávno se vyjádřil, že otravné látky se v Česku připravují maximálně pro laboratorní účely. Premiér v demisi Andrej Babiš ho za tato slova kritizoval. Vysvětlila vám ministryně Šlechtová, proč ho odvolala?

Otázka padla a odpověď jsme dostali. Ale vzhledem k tomu, že to jednání bylo ve stupni vyhrazené, tak bych to nechtěl dále rozvádět.

Lidovky.cz: Zeptám se jinak. Bylo vysvětlení paní ministryně, proč ředitele Šafáře zbavila funkce, věrohodné?

Já jsem té odpovědi věřil.