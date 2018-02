Žaloba na matku Radovana Vítka za nevrácených 8 miliard korun, pokuta by mohla překročit až 30 miliard

BRNO Společnost Investhold LTD z Marshallových ostrovů podala u Městského soudu v Brně žalobu na matku majitele realitní skupiny CPI Property Group Radovana Vítka Miladu Malou. Firma žádá soud o určení nároku za půjčku peněz a uvádí, že v krajním případě by pokuty mohly překročit až 30 miliard korun. Nárok Investhold uplatňuje vůči Malé, kterou označuje za svého dlužníka, a přeneseně vůči skupině CPI ovládané Vítkem. V tiskové zprávě to v úterý uvedl mluvčí Investholdu Jiří Reichl.

Mluvčí soudu Petra Hovorková přijetí žaloby potvrdila a uvedla, že zatím není nařízeno jednání. Investhold tvrdí, že v letech 2008 až 2016 financoval Vítkovy aktivity, a umožnil tak skupině CPI Property Group rychle získat pozici jedné z nejsilnějších evropských realitních společností.

„Prostředky byly poskytnuty paní Miladě Malé, matce Radovana Vítka, přičemž se jednalo o částku v celkovém objemu přesahujícím osm miliard Kč. V důsledku neplnění a porušení uzavřených dohod ze strany Radovana Vítka přikročila společnost Investhold k vymáhání svých nároků,“ uvedla firma.

Žalující společnost tvrdí, že půjčila Malé více než osm miliard korun. „Přes veškerou snahu o smírné řešení se však (firma Investhold) nesetkala s očekávatelným férovým přístupem. Po vyčerpání všech mimosoudních možností je tak donucena soudně se domáhat sankcí vyplývajících z uzavřených smluv,“ uvedl Reichl.

Primárním cílem žaloby je podle něj potvrdit nárok na odškodnění, který společnost vůči CPI uplatňuje. Pokuty by mohly podle Reichla v krajním případě převýšit 30 miliard korun. Uvedl také, že soud může značně zkomplikovat pozici CPI v mezinárodním bankovním i auditorském prostředí.

CPI je přední realitní skupinou ve střední Evropě. Existuje od roku 1991, investuje do nemovitostí a spravuje je v oblasti maloobchodu, bydlení, hotelového ubytování, kanceláří, průmyslových areálů, logistických center. Působí také v biozemědělství. Spravovaný majetek dosahuje podle informací na webových stránkách skupiny zhruba 170 miliard korun.