Irák má zájem o vojenskou pomoc. Nabídl Česku spolupráci tajných služeb

PRAHA Irák nabídl České republice spolupráci tajných služeb a v boji proti terorismu. Země potýkající se s následky války proti takzvanému Islámskému státu má zájem o českou pomoc v logistické či technologické oblasti nebo o výcvik pilotů. Česko by také mohlo Iráku pomoci s léčbou zraněných vojáků či obyvatel. Na tiskové konferenci to po dnešním jednání řekli česká ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) a irácký ministr obrany Irfan Hijalí.

V Iráku nyní působí přibližně 50 českých vojáků. V zemi cvičí letecký personál v obsluze českých bitevníků L-159, školí irácké specialisty v ochraně proti zbraním hromadného ničení a vojenští policisté pomáhají při výcviku místní policie.

Působení české armády by se mohlo v příštích měsících rozšířit. Počítá s tím návrh mandátu, který již schválila vláda v demisi. Posoudit ho ještě musí Parlament. V případě jeho schválení by česká armáda mohla do Iráku vyslat až 110 českých vojáků. Další čeští vojáci by pak do Iráku mohli zamířit v rámci výcvikové mise, kterou připravuje NATO.



Irák má podle Šlechtové zájem o schopnosti českých vojáků. „Dohodli jsme se, že irácká strana bude definovat schopnosti, které po nás požaduje,“ řekla Šlechtová. ČR podle ní nabízí například pozemní síly. Irák za svou prioritu označil zájem o logistickou a technologickou oblast nebo o výcvik pilotů. Zájem také má o spolupráci zpravodajských služeb.

„Bojují s terorismem léta, mohli by nám poskytnout své know-how,“ řekla ministryně. Návrh chce nyní projednat s vedením Vojenského zpravodajství (VZ). Pokud bude mít VZ zájem, do Iráku by byl vyslán předsunutý tým. Na základě jeho informací by se pak o případné spolupráci rozhodlo.

Oba ministři spolu probrali i spolupráci Iráku s českými firmami v pozemní technice. Hijalí během své třídenní návštěvy v ČR podle Šlechtové navštíví české zbrojařské firmy i státní podniky, například LOM Praha nebo Vojenské a opravárenské podniky.



Hijalí řekl, že doufá v další posílení vzájemných vztahů a věří v ještě větší českou podporu Iráku. Zároveň poznamenal, že takzvaný Islámský stát v Iráku skončil vojensky, ale nikoliv ideologicky.