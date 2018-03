Itálie je fiatka, větší kopec objede, říká filosof Bělohradský

PRAHA Jedinou reálnou cestou z patu po parlamentních volbách v Itálii je podle filozofa Václava Bělohradského jejich opakování. S Bělohradským, jenž řadu let působil na italských univerzitách, hovořili Robert Schuster a Vít Štěpánek. Celý rozhovor přinášejí sobotní LN.

LN: Jak interpretovat výsledky italských voleb? Jako odmítnutí politiky reforem a škrtů?

Téma škrtů nehrálo v těchto volbách tak velkou roli jako dříve, protože ekonomická situace se pozvolna, ale významně lepší. Zůstává samozřejmě požadavek účinnější solidarity Evropské unie v tíživé situaci, kterou v Itálii vytvořila uprchlická krize.

Odpor jižního křídla EU proti politice „austerity“, jak zní oficiální název politiky škrtů, oslábl i v Řecku, Španělsku a Portugalsku, horizont se vyjasňuje. Vlády levého středu vedené premiéry Matteem Renzim a Paolem Gentilonim byly celkem úspěšné, nezaměstnanost se snižuje, i když trvá rozdíl mezi severem a jihem.

Hlavním důvodem vysoké nezaměstnanosti na jihu je nesoulad mezi trhem práce a vzdělávacím systémem, který privileguje netechnické obory, ačkoli právě po těch technických je na trhu práce velká poptávka.

LN: Takže za to nemůže Brusel, ale má to zjevně systémovou povahu...

Napětí sever–jih v Itálii je stále klíčovou krizí jednotného státu. Pravicovou Ligu dnes známe jako etnonacionalistickou stranu. V minulosti to ale byla protiunitární strana, její „černou bestií“ byl italský jih.

Sjednocení Itálie vykládali „legisti“ jako agresi severu, která vylomila jižní Itálii z její tisícileté tradice a vsadila ji do cizího civilizačního kontextu. Někteří šli dokonce tak daleko, že zpochybňovali právo středoškolských profesorů z jihu Itálie učit na gymnáziích na severu.

LN: Rozhodla o vítězích a poražených letošních voleb uprchlická otázka?

Velký úspěch Ligy s uprchlickou krizí samozřejmě souvisí. Její nový lídr Matteo Salvini vystupuje jako člověk, který není rasista. Jedním z poslanců zvolených na kandidátce Ligy je Nigerijec.

Prezentuje se naopak jako ochránce italských zákonů a národní identity, který migraci nezavrhuje, pokud se nově příchozí chtějí integrovat. Ve vztahu k Evropské unii Liga zdůrazňuje subsidiaritu, tj. důslednou obranu rozhodování na nejnižší možné úrovni. O odchodu z EU neuvažuje.

Referendum o euru a eventuální vystoupení z eurozóny byly v programu Hnutí pěti hvězd (M5S), nicméně po volebním úspěchu od tohoto tématu také ustupuje.