Izrael kontroluje v Gaze všechno, říká Palestinec. Hamás prý válčit nebude

GAZA/PRAHA „Kdyby začal Hamás válku s Izraelem, prohrál by a ztratil i svou popularitu,“ napsal LN z Gazy Fádí abú Šamala, 34letý ředitel svazu kulturních center v Gaze a koproducent filmu Naila and the Uprising (Naila a povstání).

Jak byste popsal úterní atmosféru v Gaze? Dočkáme se po krveprolití dalšího kolo konfrontace?

Gaza je zdeptaná ztrátou svých nejlepších synů. Šedesát Palestinců bylo zabito včetně osmi dětí, z nichž jedno byla osmiměsíční holčička, která zahynula poté, co se nadýchala slzného plynu (toto tvrzení později lékaři v Gaze i izraelská armáda zpochybnili, pozn. red.). Více než 2700 lidí bylo zraněno včetně 86 žen, máme 67 kritických případů, zraněno bylo i 17 zdravotníků, 12 novinářů a 225 dětí. Jinak podle prohlášení nejvyšší národní komise pro pochod za návrat by měly pochody pokračovat do 15. května. Nejsem si jistý, jestli ještě nějaký proběhne, myslím ale, že už to skončilo.

Izraelci zabili v pondělí 60 Palestinců. Myslíte, že toto násilí pomůže k popularitě hnutí Hamás?

Nerozumím vaší otázce, jak by mohlo zabíjení lidí pomoci nějaké palestinské frakci? Doufám, že ti zabití lidé pomohou zvednout náš hlas a vyslat vzkaz mezinárodnímu společenství, že existují nějací Palestinci, kteří jsou zabíjeni, aniž by je někdo chránil a panuje kolem toho zvláštní mlčení.

Lidé, kteří protestovali podél hranice Gazy, byli svoláni vládnoucím Hamásem, nebo to bylo spíše spontánní?

Nejvyšší národní komise pro pochod za návrat se skládá z 15 členů. 13 z nich tvoří zástupci 13 palestinských politických frakcí, jeden zastupuje ženy a jeden neziskové organizace. Takže Hamás má v komisi jednoho člena a plně ji nekontroluje...sami protestující se rozhodují, co se stane, nikdo jiný to za ně neudělá. A je to spontánní, začalo to příspěvkem, který na svém facebookovém účtu zveřejnil nezávislý občan Gazy, Ahmad abú Rtajmá. Ten se zeptal, co se stane, pokud 200 tisíc Palestinců překročí hranici mezi Gazou a Izraelem a vrátí se do naší rodné země. Myšlenka si získala tisíce Palestinců, poté k tomu došlo.

Myslíte, že se Hamás v následujících dnech pomstí? Dočkáme se raketových útoků?

Ne, Hamás se určitě Izraeli mstít nebude, jestli tedy nepodnikne Izrael velký útok na Gazu. Pokud by zahájil válku, Hamás by prohrál a navíc by ztratil hodně ze své popularity.

Izrael tvrdí, že od stažení vojáků v roce 2005 už Gazu neokupuje. Jak se jako občan Gazy díváte na izraelský vliv na toto území?

Izrael stále říká, že se z Pásma Gazy stáhl. Ve skutečnosti sice odešli, stále ale kontrolují její vzdušný prostor, většinu hranic a moře. Palestinci si nesmějí postavit vlastní přístav, zničili nám letiště a kontrolují, jaké výrobky se dovážejí do Gazy, ale také to, jaké výrobky smíme z Gazy vyvážet. Izrael tak kontroluje všechny aspekty života v Gaze.