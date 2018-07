MERON: Izrael ví, jak zkrotit nedostatek vody

Před více než rokem jsem přijel do České republiky. Jako člověk, který vyrostl vedle pouště, jsem měl pocit, že jsem přijel do zeleného a přírodou bujícího ráje. Záhy jsem se však začal dozvídat pro mě téměř neuvěřitelnou zprávu, že totiž i Česká republika, ačkoliv se to na první pohled nezdá, trpí nedostatkem vody. Během letošního jara dosáhly teploty v Česku nejvyšších hodnot za posledních 200 let, hladiny řek i spodních vod klesají, riziko vzniku požárů narůstá. Kvůli snižujícímu se počtu srážek se problém sucha již od roku 2014 zhoršuje a nabývá na intenzitě.

Navzdory nepříznivým klimatickým podmínkám se Izrael, který leží v jedné z nejsušších oblastí světa, stal vzorem v oblasti vodohospodářství. Zavedení rozsáhlých opatření, díky kterým má naše vyprahlá země dostatek vody nejen pro své obyvatelstvo, ale může ji dokonce vyvážet svým sousedům, nepřišlo ze dne na den, ba ani z roku na rok.



Za tímto pozitivním výsledkem jsou desítky let usilovné práce, výzkumu, úspěchů a samozřejmě i neúspěchů a slepých uliček. Právě díky našim mnohaletým zkušenostem je Izrael mnohými považován za významného partnera v boji proti stále většímu globálnímu nedostatkuvody. Úspěch v boji proti jejímu kritickému nedostatku tkví v našem případě v komplexním přístupu k problému a v aplikování kombinace inovativních technologií.



Zleva: Jan Beran (jednatel společnosti VODA CZ s.r.o.), velvyslanec Daniel Meron, profesor z brněnské VUT Petr Hlavínek, Jan Švorčík (jednatel společnosti VODA CZ s.r.o.).

Vzhledem ke geografické poloze na břehu moře se nám logicky nabídla možnost využití mořské vody. Významně jsme investovali již do pěti desalinačních zařízení a vláda nyní zvažuje výstavbu dalších dvou. Ovšem sama odsolená mořská voda by spotřebu vody v naší zemi pokryla jen stěží. Izrael proto musel hledat další možnosti, jak životadárnou vodu získat.



Tuto možnost jsme našli v oblasti chytrého hospodaření s odpadními vodami, kde jsme se stali světovou špičkou. Přes 80 procent vyčištěných odpadních vod je totiž dále využito pro závlahu v zemědělství. Právě zemědělství je odvětví, jež je na spotřebu vody opravdu náročné. Tím ovšem řetěz úsporných opatření zdaleka nekončí. Zavedli jsme proto další řadu technologií a postupů (například náš systém kapkové závlahy), díky nimž se nám podařilo zúrodnit značnou část pouště.

Inspiraci mohou čerpat i Češi

Před nedávnem jsem měl možnost se osobně podívat, jak funguje izraelská technologie v České republice. Nedaleko Jaroměře byla díky spolupráci českých a izraelských odborníků spuštěna čistička kalů. Jde o vynález izraelské firmy Cequesta, který umí čistírenské kaly odvodnit pomaleji než zařízení velkých čističek a vrátit vodu do čisticího procesu. Co je však nejdůležitější, nevyhubí mikrobiální kultury.



Paralelně se slavnostním spuštěním linky probíhal odborný seminář v areálu firmy VODA CZ, díky níž se tato technologie do České republiky dostala. Tento příklad představuje spolupráce dobré praxe, kterou bych si přál vidět v budoucnu častěji.



V současné době se problém nedostatku vody neomezuje pouze na místa tradičně postižená suchem, ale jedná se o vskutku globální téma. V oblasti vodohospodářství je velký potenciál pro mnoho dalších společných projektů, v rámci kterých můžete i vy v České republice čerpat inspiraci ze země, která se navzdory pouštním podmínkám vypořádala s nedostatkem vody velmi úspěšně. Česká republika představuje pro Izrael významného evropského spojence a spolupráce v oblasti vodohospodářství je dalším utvrzením našich dobrých vztahů.



Ty se zřetelně promítly i v početné české expertní delegaci, která se zúčastnila loňského ročníku vodohospodářské konference a výstavy WATEC v Tel Avivu a kterou vedl ministr životního prostředí Richard Brabec. Spolupráce se tak rozvíjí na úrovni ministerstva životního prostředí i ministerstva zemědělství, která na tato témata vyjednávají se svými izraelskými protějšky. Výměna znalostí v oboru vodohospodářství probíhá i v soukromém sektoru na úrovni jednotlivých firem.



Další možností, jak rozvíjet česko-izraelské projekty související nejen s vodou, je právě probíhající program Delta vyhlášený Technologickou agenturou ČR (TA ČR). Cílem programu Delta je poskytnout finanční podporu návrhům pro aplikovaný výzkum, které budou vybrány prostřednictvím TA ČR a partnerskou organizací The Israel-Europe R&D Directorate.



Zajištění dostatku kvalitní pitné i užitkové vodydo budoucna je výzvou pro celý svět. Sdílení informací a nejlepších praktik je však cestou k jejímu udržitelnému řešení.