‚Za rok v Jeruzalémě!‘ Izraelci berou výhru v Eurovizi jako politický triumf, vyšli do ulic

TEL AVIV/LISABON/PRAHA V letočním ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize v sobotu zvítězila izraelská zpěvačka Netta s písní Toy. „Za rok v Jeruzalémě!“ vzkázala v přímém přenosu divákům, ačkoli oficiálním hlavním městem Izraele je Tel Aviv. I samotní Izraelci jen několik dní po eskalaci vztahů s Íránem a den před otevřením nové ambasády USA v Jeruzalémě vnímají svůj úspěch velmi politicky. Tisíce z nich v noci vyšly do ulic a mávaly izraelskými vlajkami.

Pětadvacetiletá Izraelka Netta Barzilaiová vyhrála letošní ročník Eurovize s písní Toy inspirovanou hnutím #MeToo. Ve finále soutěže porazila i své největší rivaly z Kypru a Rakouska. Po vyhlášení výsledků zpěvačka pochválila diváky za to, že akceptují diverzitu a jejich volba tak padla na její nekonvenční vystoupení, zároveň však tento moment využila i k propagaci svého politického smýšlení.

„Miluju svou zemi,“ volala Barzilaiová s tím, že příští kolo soutěže, kterou i v minulosti řada zemí vnímala jako národnostní a tedy i politické klání, by se díky jejímu vítězství mělo konat v Jeruzalémě - městě, které představuje jeden z hlavních sporů izraelsko-palestinského konfliktu. Zpěvačce gratuloval k úspěchu i izraelský premiér Benjamin Netanjahu a označil ji za „nejlepší izraelskou velvyslankyni“. Jen v televizi sledovalo Eurovizi 1,5 milionu lidí z osmimilionového Izraele.

„Jeruzalém byl v posledních dnech mnohokrát obdarován. Jedním z darů pro nás bylo i úžasné a vzrušující vítězství Netty,“ uvedl v neděli Netanjahu. „Darem je pro nás také to, že se Eurovize bude příští rok konat v Jeruzalémě. Bude pro nás ctí ji zde hostit. Myslím, že uděláme vše pro to, aby se taková velká událost s obrovským mezinárodním obecenstvem konala v našem městě, v naší zemi,“ nechal se slyšet. Jako upomínku na vystoupení izraelské zpěvačky předvedl při příchodu na nedělní jednání vládního kabinetu její „kuřecí tanec“.



‚Chceme soutěž v hlavním městě, a tím je Jeruzalém‘

V ulicích Tel Avivu, oficiálním hlavním městě země, slavily v sobotu večer vítězství v soutěži tisíce lidí. Řada z nich vnímala vítězství politicky. Dav fanoušků mávající izraelskými vlajkami blokoval dopravu v okolí Rabinova náměstí a vykřikoval hesla typu „kdo neskáče, podporuje Kypr“. Podporu Barzilaiové evropskými diváky si mnozí obyvatelé Izraele vyložili jako jejich souhlas s místní politikou. „Znamená to pro nás hodně, Izrael je po 70 letech konečně na mapě,“ uvedl jeden z účastníků oslav podle webu nejstaršího izraelského deníku Hareetz.



Nadšení vzbudila také zpěvaččina výzva na přesunutí soutěže do Jeruzaléma. „Příště chceme Eurovizi ve svém hlavním městě. A tím je Jeruzalém,“ prohlásil jeden ze slavících Izraelců v Tel Avivu.

Někteří uživatelé sociálních sítích naopak chování Bazilaiové kritizují. Upozorňují na to, že jako bývalá členka izraelské armády by měla vědět, co je hlavním městem Izraele, a někteří dokonce tvrdí, že měla být za propagaci svých politických názorů ze soutěže vyloučena.

Hymna #MeToo v asijských dekoracích

Samotná píseň Toy, v jejímž refrénu zaznívají slova „nejsem tvoje hračka“, má také společenský přesah. Zpěvačka ji označuje za „hymnu hnutí MeToo“, která má probouzet ženskou sílu a podporovat sociální spravedlnost. „Kuřecí“ zvuky, jimiž Bazilaiová svůj zpěv doplňuje, údajně představují zbabělce, kteří se chovají k ostatním neuctivě, jako by to byly jejich hračky.



I skladba se ovšem na internetu stala terčem kritiky. Někteří uživatelé sociálních sítí ji vnímají jako rasistickou, protože využívá některá japonská slova a Izraelka ji představila v růžovočerném kimonu, nalíčená a upravená v asijském stylu. Pódium během vystoupení navíc zdobily tradiční japonské „mávající“ kočičky maneki-neko. Výstup Bazilaiové tak mohl působit jako zesměšňování či zjednodušování asijské kultury.

Hledáčky míří na Izrael

Úspěch Izraele v Eurovizi vyvolává v současné době silné ohlasy především proto, že události v této zemi plní už několik týdnů titulní strany světových deníků. V pondělí se totiž chystá slavnostní otevření americké ambasády v Jeruzalemě, kam byla přesunuta Tel Avivu. O přesunu rozhodl v prosinci loňského roku prezident USA Donald Trump. Izraelská vláda tento krok uvítala, má ale také mnohé odpůrce. Obyvatelé Palestiny, pod níž má Jeruzalém částečně spadat, se proti přesunu ambasády chystají protestovat.

S Trumpovým rozhodnutím nesouhlasí ani řada zemí Evropské unie, které by preferovaly vznik samostatného palestinského státu, jenž by se s Izraelem o Jeruzalém coby hlavní město dělil. Kritické prohlášení unijních států k přesunu ambasády ovšem zablokovaly Česká republika, Maďarsko a Rumunsko. Izrael obsadil město v roce 1967 a roku 1980 jej v rozporu s rezolucemi OSN prohlásil za své „věčné a nedělitelné“ hlavní město. Mezinárodní společenství tuto anexi neuznává.



Izrael také od čtvrtka útočil na íránské cíle v Sýrii. V reakci na noční raketový útok Íránců na izraelské cíle v Golanských výšinách, zasáhl téměř celou jejich vojenskou infrastrukturu v zemi. Premiér Netanjahu podle svých slov nechce dopustit, aby Írán v Sýrii vojensky zakotvil. Syrská organizace pro lidská práva informovala o tom, že v důsledku izraelských útoků zahynulo 23 lidí.

Vystoupení Britky narušil muž útočící na média

Dalším z pozoruhodných výsledků letošní Eurovize je neúspěch ruské zpěvačky Julije Samojlovové. Rusové se poprvé po dvaceti letech nedostali do finále soutěže, na níž si velmi zakládají. Samojlovová skončila se svou písní I Won’t Break ve čtvrtečním druhém semifinále. Zpěvačka v minulém kole Eurovize pořádaném na Ukrajině soutěžit nesměla. Hostitelská země ji odmítla, protože v minulosti pořádala koncerty na Ruskem anektovaném Krymu.



Politickou rovinu na sebe Eurovize vzala také v momentě, kdy vystoupení britské zpěvačky SuRie narušil muž, který vnikl na pódium a sebral jí mikrofon. „Nacisté v britských médiích, my chceme svobodu,“ stihl zakřičet, než zasáhla ochranka a odvedla jej pryč. Zpěvačka se jeho výstupem nenechala vyvést z míry a skladbu Storm dozpívala. Nabídku na opakování svého představení odmítla.