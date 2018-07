Izraelská výhra v ohrožení. Vítězná píseň Eurovize je nejspíš plagiát

PRAHA Autoři písně Toy, se kterou izraelská zpěvačka Netta Barzilai vyhrála před necelými dvěma měsíci hudební soutěž Eurovize, čelí žalobě amerického hudebního vydavatelství Universal Music Group. Podle něj se může jednat o plagiát.

Autory Toy jsou Doron Medalie a Stav Beger, oběma vydavatelství zaslalo dopis s varováním o možné žalobě. Podle něj jde o kopii hitu Seven Nation Army z roku 2003 dua The White Stripe. Doron Medalie složil pro Izrael písně i v předešlých letech. V roce 2015 skladbu Golden Boy, se kterou se zpěvák Nadav Guedj umístil na 9. místě, o rok později jeho píseň Made of Stars dosáhla na 14. místo v podání Hoviho Stara.



Pokud by se s tím, že je letošní píseň opsaná, ztotožnil soud, byl by song diskvalifikován z Eurovize a Izrael by přišel o vítězství i o právo být hostitelem soutěže příští rok. Podle pravidel musejí být skladby soutěžící na Eurovizi originály.

Právník zpěvačky Netty Ofer Menahem uvedl, že autoři zatím obdrželi pouze dopis informující o této události. Ani jeden z autorů se podle sdělení Medalie novinám Haaretz nemůže k situaci kvůli její právní povaze vyjadřovat.

Text písně je inspirovan hnutím #MeToo, samotná zpěvačka ji nazvala hymnou celé kampaně. V určitých částech se však rytmicky velmi schoduje s 15 let starou skladbou skupiny The White Stripes. Podobnosti obou písní si všimlo více lidí, ale právníci Universalu tvrdí, že shoda rytmu a harmonie je tak velká, že může jít o porušení autorských práv.



Už v březnu na obdobnou melodii obou skladeb upozornil hudební kritik izraelských novin Haaretz Ben Shalev: „Když Barzilai zpívá ‚I’m not your toy, stupid boy,‘ hudba silně připomíná píseň ‚Seven Nation Army‘ skupiny The White Stripes. Doufejme, Jack White neuslyší tuto píseň před soutěží Eurovize. Mohl by je žalovat“.

Jeden z autorů Doron Medalie má odjet do USA a pokusí se tam hrozící stíhání odvrátit, oznámila televizní stanice Hadašot. Podle ní je ale vydavatelství Universal Music ve svých požadavcích vůči Madaliemu a Begerovi odhodláno dále pokračovat. Televize s odvoláním na své zdroje uvedla, že i když se podaří autorům v USA dohodnout, Evropská vysílací unie (EBU), jež Eurovizi organizuje, může dospět k závěru, že skladba Toy není originál a tudíž nepřipustitelná do soutěže.



„Postaráme se o to, věřím, že věc bude s úspěchem vyřešena v příštích týdnech ke spokojenosti všech stran,“ sdělil Medalie s tím, že jeho i Begera dopis překvapil.

Výhru zpěvačky vzali Izraelci nejen jako velké hudební, ale převážně politické vítězství. Soutěž se konala pouhých pár dní po vyostření vztahů s Íránem a jen jeden den před plánovaným otevřením nové americké ambasády v Jeruzalémě. Tato změna přinesla mnoho konfliktů a Jeruzálem se v posledních měsíc stal místem izraelsko-palestinského sporu.