Jak bydlí designéři: Chalupářský styl v Praze. Sekáček po babičce, cibulák a modrobílá ložnice

PRAHA Chalupářská atmosféra uprostřed Prahy? Nic nemožného. Manželské designérské duo Bára a Petr Hranošovi byt v Hloubětíně zařídili právě v takovém stylu. „Nejraději mám maličkosti, které dělají doma našim domovem. Ozdobené květináče, sladěné polštáře se závěsy, fotky, které pro nás mají význam, kaktusy, které nám dělají radost, nedělní rána, kdy Petr dělá palačinky a kávu si dáme do cibuláku, který sbírám,“ říká Bára Hranoš.

Na tom, kde se doma nejlépe cítí se manželé příliš neshodnou. „Já to mám podle ročního období. V zimě jsem nejraději v kuchyni, kde při vaření a pečení relaxuji. Na jaře a v létě trávíme hodně času na balkóně, kde máme naši malou zahrádku. Já svoje bylinky a Petr muškáty. Poslední dva roky hodně grilujeme a dopřáváme si snídaně venku. Na podzim mám ráda dlouhé koupele a také válení se pod dekou v obýváku u seriálu, nebo v posteli s knížkou,“ říká Bára.

Její manžel v tom tak jasno nemám. „Nemám jedno oblíbené místo. Celý byt je pro mě soukromým útočištěm, kde můžu relaxovat, pracovat, přemýšlet a kam se vždycky rád vracím,“ směje se.

Sekáček po babičce a zarážky pod dveře

„Nejraději mám doma maličkosti, které dělají doma našim domovem. Ozdobené květináče, sladěné polštáře se závěsy, fotky, které pro nás mají význam, kaktusy, které nám dělají radost, nedělní rána, kdy Petr dělá palačinky a kávu si dáme do cibuláku, který sbírám. Když vařím a skočím si na balkon pro bylinky. Prostřený stůl, který Petr natíral.Truhlu, která slouží jako konferenční stolek a po otevření je z ní minibar. Ručně dělané zrcadlo v koupelně, které jsme mořili, zarámovanou první anglickou plastovou pětilibrovku, červené křeslo, ve kterém sedávám a tabuli v předsíni, kde si píšeme co všechno v týdnu děláme, ať máme přehled, nebo se překvapíme milým vzkazem,“ vysvětluje paní domu.

Oba mají doma ale nejraději jídelní stůl. „Petr ho sám složil a natřel. Míváme u něj nedělní obědy, hostíme přátelé a rodinu a Petr výhled na kresby svého pradědy,“ říká designérka.

Doplňky do bytu manželé kupují nejčastěji na cestách. Z Turecka mají například ručně malované misky, z Anglie mapu světa, z Rakouska makovice, z letošního road tripu po Španělsku si dovezli přes stovku nádherných mušlí. „Musíme vymyslet, co s nimi uděláme. Třeba z nich uděláme obraz, to ještě nevíme. Z každé země kterou navštívíme si taky dovážíme pohledy. Začalo to nevinně, ale dneska už je jich pěkná řádka a stala se z toho hezká tradice. Občas se na ně díváme, vzpomínáme ve kterém roce jsme kde byli, co jsme tam zažili a plánujeme, kam pojedeme příště,“ shodují se.



A dodávají: „Také využíváme klenotů našich babiček – sekáček na maso, keramické nádoby, vařečky, nebo bubínek a dýmku, kterou si dovezli prarodiče z Orientu. Na stěně v kuchyni máme obrázky po Petrovém pradědečkovi, který byl kreslíř a hodně si potrpíme na doplňky, které pro nás mají citový význam. Pokud chceme něco praktického, tak IKEA nikdy nezklame.“

A co věci od popelnice? „Trochu se musím smát, protože jsem si vzpomněla na to, jak občas na něco u popelnic pokukuji. Pokaždé si říkám: „Proč to někdo vyhodil? Třeba by se to dalo spravit.“ Nebo přemýšlím, jestli by se to nedalo nějak vylepšit, pomalovat atd. ...ale zatím jsem k tomu nenašla odvahu?“ říká Barbora.



A její manžel dodává: „Já většinou popelnice neobhlížím, ale pokud bych si někdy u některé všiml něčeho obzvlášť zajímavého, ujmul bych se toho.“