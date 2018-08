Jak bydlí designéři: funkcionalistický byt, obrazy od Bolfa a starožitný skleník

Nejsou sice designéři, ale rozhodně jsou zajímavým brněnským párem. Kameraman a producent Lukáš Gargulák a režisérka a scenáristka Karolina Zalabáková žijí v moravské metropoli ve funkcionalistickém bytě ze 30. let. „Bydlel v něm majitel celého domu a samozřejmě i textilní továrny, jak se na prvorepublikové Brno sluší,“ říká Zalabáková.

„Máme rádi starožitný skleník, který jsme si dlouhodobě zapůjčili z rodinného statku v Moravském Krasu. Kombinace nejnovějších technologií, současného designu, umění a antique kousky je náš milovaný styl, který uplatňujeme doma i ve studiu,“ říká režisérka.



Jak sama říká, nejlépe se doma cítí všude. „Nemáme terasu, pidi balkonek má asi metr čtvereční, ale i tak je náš. Když se vrátíme z náročného natáčení nebo cesty po světě, jsme schopní být několik dnů zavření doma a pozorovat svět z povzdálí.“

A dodává, že má ráda, když může zůstat pár dní doma, místo toho, aby někam cestovala. Má proto i svůj vlastní výraz „staycation“, což je spojení slov “stay” a “vacation”. „Místo stresujících “dovolených” na pár dnů, kdy jenom balíte, přesouváte se a zase balíte na cestu zpět zůstanete chvíli doma v klidu. A to přesně máme na našem domově nejraději. Ráno si jít zaběhat do parku, pak se podívat na film, pak se najíst, pak jít spát, pak jít do sauny, pak se podívat na seriál a pak si užít noc. Ideálně několikrát po sobě,“ vysvětluje.