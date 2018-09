Jak bydlí designéři: hlavy zvířat z kůže a dřevěný stůl jako středobod bytu

Štěpán Růžička je oceňovaným českým designérem a hudebníkem. Studoval v prestižním ateliéru K.O.V. pod vedením Evy Eisler na pražské UMPRUM a absolvoval stáže v Řecku a New Yorku. Odbornou kritiku zaujala jeho kolekce broží nazvaná B-birds vyrobená z víček od zavařovacích lahví. Je jedním z členů hudebních skupin Republic of Two a Piano.