Jak bydlí designéři: Když u popelnice najdeme krásný kousek, bereme ho, říkají manželé Lamrovi

Do prostorného bytu ve Vršovicích se přestěhovali před dvěma lety, právě kvůli prostoru, který s dvěma dětmi potřebovali. „Nejraději mám asi balkón, protože tam pěstuju květiny, říká šperkař Hanuš Lamr a jeho žena Zlata doplňuje: „Nejraději má ty obyčejné, třeba vlčí máky. Server Lidovky.cz připravil fotografický seriál, jako druzí v pořadí se představují svůj byt manželé Lamrovi.

Oba manželé se věnují designu, jen každý jinému oboru. Módní návrhářka a designérka doplňků Zlatka vytvořila například módní kolekci zdobenou jejím oblíbeným motivem brouků, ale také maluje, šije a ráda nakupuje ve starožitnictví. Její manžel Hanuš se věnuje šperku, jeho práce je inspirována přírodou, světem rostlin a představuje výjmečný a fantastický mikrosvět, který své pozorovatele snadno odnese mezi dobrodružství přírodopisců a cestujících badatelů. Jeho brož nosí i Madeleine Albrightová.



Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

Hanuš Lamr Hanuš Lamr je šperkař, absolvent ateliéru Sochařství kovu a šperku pod vedením V.K. Nováka na pražské VŠUP. Jeho inspirací je celoživotně příroda, ke které vždy pociťoval velký obdiv a vzhledem k zájmu o práci s detailem je pro něj právě šperk zcela přirozeným východiskem. Pro svou práci Hanuš nejčastěji volí stříbro, zlato, drahé kameny a také syntetickou pryskyřici s práškovými pigmenty. V roce 2014 představil Lamr svoji práci na prestižním veletrhu luxusních šperků a hodinářství Inhorgenta v Mnichově. Za svoji tvorbu byl Hanuš Lamr nominován v roce 2010 na cenu Czech Grand Design v kategorii módní designer roku a v roce 2013 obdržel nominaci v kategorii šperk roku.

Hned v předsíň bytu zaujme dlažba, která ale není původní, ačkoli poznat to není. „Všechny podlahy v bytě jsou nové, i parkety, ty jsme si nechali udělat. Dlažba se nám moc líbila, a skvěle se sem hodí, ale také byla dost drahá, říká Hanuš Lamr.



Staré vázy, šperky z blešáku i nábytek z antiku. Tak by se dal pár slovy vystihnout charakter bytu. „Rádi nakupuje v antiku, někdy se nám líbí i věci, co se válí u popelnic, třeba tenhle půlitr někdo vyhodil, tak jsem si ho vzal,“ ukazuje šperkař na půllitr ve skříňce.



Činžovní dům, ve kterém Lamrovi bydlí, pochází z dob Rakouska-Uherska. „Podívejte se nad sebe. Ten štuk na stropě je původní, jen jsme ho museli očistit. Vedle lustru je ještě zavěšená lampa.



Obrovský obraz, který mají Lamrovi nad postelí, namaloval otec šperkaře. „Tenhle obraz jsme si od táty vybrali jako svatební dar. Na stěně naproti posteli jsou v rámu brouci, které vyrobila Zlatka. Která má svůj koutek pod oknem,“ ukazuje Lamr. „Teď mám ještě rozdělané svatební šaty,“ ukazuje nákresy návrhářka.



Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

A kde to mají Lamrovi v bytě nejraději? „Mám rád gauč, Zlatka nám na něj udělala polštáře s našimi obličeji, ale takhle to bude znít, jako kdybych byl pecivál. Takže nejraději mám balkón, kvůli kytkám,“ směje se šperkař. Jeho manželka tak jasno nemá: „Nejvíce se potloukám po kuchyni, to je takové srdce našeho bytu, ale ráda mám svůj koutek, to určitě.“



„Dětský pokoj na finální verzi ještě čeká, chtěli jsme,aby měly děti dost prostoru, takže to jestě není dokončené, třeba tenhle stolek chceme dát k oknům, do toho výklenku, ten by se tam hodil,“ říká Zlata Lamrová.



Zlata Lamrová Zlata Lamrová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, design obuvi a doplňků. Poté pracovala jako návrhářka oděvů a doplňků pro firmy Pietro Filipi a Alpine Pro. Pro její současnou oděvní volnou tvorbu je typická hra barev, ruční výšivka a barevné tisky. Inspiraci pro různé dekory nachází jak v přírodě, tak v městském životním stylu. Věnuje se i malbě, kterou vystudovala na ŠUŘ v Brně.

Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

Post from RICOH THETA. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA