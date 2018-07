Jak bydlí designéři: Knihy, horniny, nože i jiné sbírky a dominantní teleskop

Vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. V současné době pracuje v soukromé galerii Kvalitář jako kurátor. Galerie Kvalitář se skládá ze dvou autonomních výstavních prostorů a architektonického studia. Zde působí jako kurátor designu a soustředí se zejména na prezentaci současné české designové scény. Za poslední dobu realizoval například výstavy Herrmann & Coufal: Beyond, René Šulc: Organon, Acheron / výstava pohřebních schránek nebo A 440 / gramofon jako objekt. V letech 2011-2015 pracoval jako asistent fotografa Ivana Pinkavy. Během této spolupráce se podílel na mnohých projektech s volnou i zakázkovou fotografií. Zároveň mu tato spolupráce poskytla skutečné vzdělání v oblasti volného umění. Produkčně pracoval například na výstavách Trones délaissés ve Štrasburku (2015), Stripped Off Ornament v Bratislavě (2013), Remains ve Washingtonu D.C. (2012) nebo Opposite White v Lectoure (2011). Je spoluzakladatelem streetartové skupiny Pražská služba, která má za sebou několik realizací do veřejného prostoru. V projektu Mánes for sale! (2016) se Pražská služba snažila o znovu-připomenutí významu kulturní budovy Mánesa pomocí intervence na jeho přilehlém ostrůvku. Dalším urbanistickým apelem bylo vztyčení levitující sochy 2081: Pomník developerům (2015), coby protest proti devastaci historických budov v Celetné ulici. Happening Wall Is Over! (2014) spočíval v přetření celé Lennonovy zdi na bílo k příležitosti výročí 17. listopadu. Doposud realizoval dvě sólové výstavy.