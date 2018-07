Jak bydlí designéři: minimalistický byt na Malé Straně a žádní sousedé

Vizuální umělec, performer a vedoucí modelingové agentury New Aliens. Momentálně dokončuje studium na FAMU, ateliér Nových Médií. Převážně tedy fotí, dělá různé projekty a spolupracuje s lidmi, stará se o agenturu a všechny a také tvoří label SOTC (Sperm on the Clothes) spolu se svou dlouholetou kamarádkou Michaelou Mazalovou.