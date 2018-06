Jak bydlí designéři: Pracovna na střeše a sbírka kšiltovek. To je byt Elišky Podzimkové

Žije v pronajatém bytě na pražské Letné se svou přítelkyní už dva a půl roku. „Bydlíme na Letné, protože máme psa a já prostě kolem sebe potřebuju alespoň trochu zeleně, ale beru to jako přechodnou fázi,“ říká. Server Lidovky.cz připravil fotografický seriál, jako čtvrtá v pořadí představuje svůj byt ilustátorka Eliška Podzimková.

„Máme opravdu malý byt a tak si ho děláme hodně útulný, aby nám bylo dovře všude. Pak mám teda oblíbené místo na střeše, kde je krásný výhled na Kostel Sv. Antoníčka, dolní Holešovice a dál. Postupem času, mi začíná hodně vadit, že z oken vidíme leda tak do protějšího baráku. Nic pro mě… Postupně zjišťuju, že dospívání v Dobřichovicích mám zakořeněné v kostech a začínám uvažovat o návratu tam. Z Dobřichovic do New Yorku, do Prahy a snad zpět do Dobřichovic….,“ říká Podzimková.

A jaký kousek má doma nejraději? „Asi postel… A pak ta střecha, která sice není součástí bytu, ale přirostla mi k srdci. Mám tam takovou soukromou pracovnu,“ směje se ilustrátorka.

Ale její nejoblíbenější kus nábytku je rozkládací jídelní stůl, který vyrobil její děla ještě na škole. „Byl výtvarník a takovej kutil, kterej dokázal vyrobit všechno. Tenhle stůl jsme s babičkou vyhrabali ve sklepě a je skvělej! Kam se hrabe Ikea. Dala jsem ho trochu dohromady a slouží nám i s dědečkovou duší, vypráví Podzimková a přemýšlí, kde ráda nakupuje věci do bytu.

„Teď jsem objevila nový e-shop Butlers.cz a těším se na nové věci. To je ale výjimečné, většinou spíš vozíme něco z cest. Jako krásnou židovskou hamsu z Izraele, která nám visí nad dřezem v kuchyni. Nebo obrázek domorodců ze Zanzibaru. Nebo moje začínající sbírka kšiltovek. Každá z nich je odjinud a dala jsem si takové nezávazné pravidlo, že si přivezu z růyných měst jednu. “



A jak to má s věcmi od popelnice? Když se jí líbí, bere si je hned. „Na to byl ale úplně nejlepší New York. Říkají tomu Street shopping a půlka mého bytu v NY byla zařízená z ulice. Bomba,“ říká na závěr.