Jak bydlí designéři: Sbírka knih o skle i neobvyklé svítidlo. Tak bydlí designér Filip Houdek

Rád vaří a proto si kuchyň navrhl sám, chtěl, aby byla hlavně prostorná a praktická. Žije s rodinou ve starém domě v Novém Boru. Server Lidovky.cz přináší další díl fotografického seriálu o tom, jak bydlí čeští designéři. Jako pátý se představuje designér Filip Houdek, který pokračuje v tradici českého sklářství a ve tvorbě svítidel.

„Nejlépe se cítím v kuchyni. Miluji italská jídla a rád vařím. Tedy pokud je na to čas. Proto jsem si kuchyni navrhl sám tak, aby byla dostatečně prostorná, praktická a propojená s jídelním stolem. Je to výhodné v tom, že když pozveme přátele na večeři, mohu si s nimi při práci povídat,“ říká designér otevřeně.



Ze všechno nejraději má ale svou knihovnu. „Sbírám knihy o skle, designu a umění. Najdete v ní také knihy o fotografii a fotografech a samozřejmě také knihy s cyklistickou tématikou,“ ukazuje Houdek.

Od popelnic ale věci ani knihy nesbírá. „ Ne, nikdy. Mám rád věci nové. Výjimku mohou tvořit designové produkty a umělecká díla, které vznikly recyklací starých předmětů. Podmínkou ale je, že musí být zpracované vkusně, s citem a splňovat moje požadavky na řemeslnou kvalitu a zručnost,“ vysvětluje.

„Nemám ani oblíbený kus nábytku, nerad se k těmto věcem vážu. Kdysi jsem měl sbírku barokních křesel a stolů, ale dal jsem to pryč. Nemám problém interiér měnit, a po určitém čase to rád udělám znovu,“ říká designér a doplňuje: „Hodně doplňků si přivážím ze zahraničních cest. Nechávám to náhodě, takzvaně, co mě trefí do očí,“ směje se.



Čeho si ale považuje, to jsou obrazy, které doma má. „Mám krásné obrazy od Martina Krajce, těch si fakt vážím, jsou to jeho raná díla. Také mám pár olejomaleb od Davida Krnanského a Julia Reichela, což jsou mladí umělci se svéráznou a velmi vtipnou malbou. Super je také svítidlo od Arika Leviho. Asi nejvýznamnější je sbírka skla od mého bratra Lukáše a mé přítelkyně. Ta se postupně stále rozrůstá,“ říká na závěr.