Jak chutnala holubice, které ukousl hlavu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte Ozzyho Osbournea

PRAHA Nestor heavy metalu, charismatický Ozzy Osbourne je definicí rockové hvězdy se vším, co k tomu patří - nálož sexu, potoky alkoholu a hory drog. Vyzkoušejte si v našem kvízu, jak dobře ho znáte. Ozzy Osbourne vystoupí v pražských Letňanech 13. června.

Kvíz spustíte ZDE.

Výsledky:

100 % - Že vy jste také ve skrytu duše těžká rocková hvězda? Ozzy si uznale dává panáka. Lepší už to být nemohlo.

90 - 70 % - Výborný výsledek. Je vidět, že se v Osbourne berete téměř jako vlastního kamaráda. Zasloužíte si lístek na Ozzyho Crazy Train!

60 - 40 % - Rozhodně o britské heavymetalové mašině hodně víte, ale stále je co pilovat. Jako inspirace pro hlubší studium vám může posloužit středeční koncert.

30 - 20 % - Ach ne, aparatury utichají, struny se trhají a Ozzy se mračí. Příště to ale bude určitě lepší. Lahev whisky na to!

10 - 0 % - „Who the f*ck is Ozzy Osbourne, man?“