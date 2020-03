Dana a Emil Zátopkovi se poprvé potkali na atletických závodech ve Zlíně v roce 1945. Padli si do oka, ale opravdová jiskra mezi nimi přeskočila na jedné z pozdějších schůzek, kde se během hovoru ukázalo, že se oba dva narodili ve stejný den i rok. To považovali za znamení a krátce po návratu z prvních společných olympijských her se v roce 1948 vzali v Uherském Hradišti. Mezi sebou měli idylický a hravý vztah a na veřejnosti si ze sebe rádi dělali legraci. Když Dana Zátopková zvítězila na olympiádě v hodu oštěpem, prohlásil její manžel, že ji k tomu vlastně inspiroval on svými výkony. Co mu na to Zátopková odpověděla?